Wildunfälle im Landkreis Günzburg: Wie sich Autofahrer verhalten sollen

Derzeit gibt es vermehrt Wildunfälle mit Rehen im Landkreis Günzburg. Die Krumbacher Polizei erklärt, wie sich Autofahrer verhalten sollen.

In den vergangenen Wochen hat die Polizeiinspektion Krumbach vermehrt Wildunfälle mit Rehen verzeichnet. Dabei kam es laut Polizeibericht zu Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Alle Pkw-Fahrer und -Fahrerinnen blieben unverletzt. Das wachsende Gras auf den Wiesen im Frühling ist laut Polizei der Grund für vermehrt auftretende Wildunfälle. Die Tiere verließen zum Fressen den Wald und wechselten meist im Schutz der Dämmerung auf die Wiesen. Hierbei überquerten sie regelmäßig vorbeiführende Straßen. Ein Wildtier könne nicht einschätzen, wie schnell Autos fahren, und springe auch dann vor ein Fahrzeug, wenn es nur wenig entfernt ist. "Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden", schreibt die Polizei.

Achtung während der Dämmerung in Waldabschnitten und an Feldrändern

Die Tiere überquerten besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung. Viele Wildunfälle ließen sich trotz vorsichtiger Fahrweise nicht verhindern. Ausweichmanöver sollten aber auf jeden Fall vermieden werden. Sie endeten oftmals im Gegenverkehr oder an einem Baum und führten zu schwereren Unfallfolgen als die Kollision mit dem Tier. Nach einem Zusammenstoß gilt: Anhalten und Unfallstelle sichern. Anschließend die Polizei informieren, damit diese den Wildunfall aufnehmen und für die Versicherung bestätigen kann.

Nach einem Wildunfall unbedingt Revierinhaber oder Polizei verständigen

Das Mitnehmen von überfahrenen Wildtieren ist strafbar. Um das getötete oder verletzte Tier kümmert sich der Revierinhaber, der von der Polizei informiert wird. Übrigens: Auch wenn ein Tier nur angefahren worden ist und wieder verschwindet, sollten aus Gründen des Tierschutzes Polizei und Jäger informiert werden. Außerdem schreibt das Bayerische Jagdgesetz vor, dass ein Fahrzeugführer, welcher Schalenwild, zu dem auch Rehwild gehört, durch An- oder Überfahren verletzt oder tötet, dies unverzüglich dem Revierinhaber oder der nächst erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen hat. Bei einem Verstoß gegen diese Pflicht droht ein Bußgeld. (AZ)