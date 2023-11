Wintereinbruch: Wie sich das Staatliche Bauamt auf Eis und Schnee vorbereitet

90 Beschäftigte und 44 Fahrzeuge des Staatlichen Bauamtes Krumbach räumen und streuen im Winter das etwa 950 Kilometer lange Straßennetz.

Für die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vier Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamtes Krumbach ( Dillingen, Günzburg, Krumbach, Neu-Ulm) können Schnee und Eis kommen. Zuständig ist das Staatliche Bauamt Krumbach für alle Staats- und Bundesstraßen in den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm sowie für die Kreisstraßen in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Mithilfe moderner Technik und umfassender Kenntnisse über die Meteorologie, die Wirkungsweise von Taustoffen sowie die Einsatzmöglichkeiten der Winterdienstfahrzeuge können die Straßenmeistereien frühzeitig reagieren und die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßennetzes sicherstellen.

Mitarbeiter beobachten nachts Straßenverhältnisse und Wetterprognosen

„Schon in der Nacht beobachten die Mitarbeiter in Schichtarbeit die Straßenzustands- und Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes, um herauszufinden, wo es glatt werden könnte. Den Einsatzleitern steht dabei ein dichtes Netz an Straßenwetterstationen und Glättemeldeanlagen zur Verfügung, die Informationen über die Fahrbahntemperatur und die Luftfeuchtigkeit liefern“, erklärt Klaus Huggenberger, Straßenmeister der Straßenmeisterei Dillingen.

Auch wenn noch kein Schnee liegt, führen die Straßenmeistereien im Vorfeld, gegen 3 Uhr morgens, Streuungen durch, um bereits die Entstehung von Straßenglätte zu verhindern. Anstelle von Feuchtsalz - FS30 (eine Mischung aus 70 Prozent trockenem Auftausalz und 30 Prozent Natriumchlorid-Lösung (Salzsole)) wird dabei verstärkt Flüssigsalz - FS100 (reine Salzsole) verwendet. Durch die Flüssigstreuung wird der Salzverbrauch weiter reduziert und zugleich die Qualität des Winterdienstes weiter verbessert. Klaus Huggenberger: „Der Einsatz von Sole verbessert die Wirksamkeit, weil Sole auf trockener Fahrbahn eine deutlich längere Liegedauer hat als Feuchtsalz. Außerdem reduziert der Einsatz von Sole den Salzverbrauch, das trägt zur Wirtschaftlichkeit bei und schont die Umwelt“.

Bei Schnee schwärmen dutzende Räum- und Streufahrzeuge aus

Fängt es dann tatsächlich an zu schneien, stehen die 44 Räum- und Streufahrzeuge, darunter 15 eigene und 29 Unternehmerfahrzeuge, auf die die Straßenmeistereien zugreifen können, bereit, denn dann ist schnelles Handeln gefragt. Auf den überdurchschnittlich hoch belasteten Bundes- und Staatsstraßen ist die Befahrbarkeit der Straßen von ganz besonderer Bedeutung. Rund um die Uhr ist der Winterdienst dann im Einsatz. Etwa zwei bis drei Stunden dauert es, bis ein Winterdienstfahrzeug seine zugeteilte Route einmal gefahren ist, inklusive Salznachladen und Tanken.

Für Streugut in ausreichender Menge ist vorgesorgt: „Selbst im Falle eines lang anhaltenden Winters reichen die Vorräte in den Streuhallen. Und sollte es doch mal knapp werden, können die Straßenmeistereien auf das regionale Zentrallager in Aislingen im Landkreis Dillingen zugreifen“, beruhigt Huggenberger, „Dort ist eine Nachlieferung stets gewährleistet.“

Aus Sicht des Staatlichen Bauamtes Krumbach und seinen vier Straßenmeistereien in Krumbach, Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen kann der Winter kommen. Ganz ohne die Autofahrerinnen und Autofahrer geht es aber nicht, erinnert Huggenberger. Deshalb seine Bitte: „Fahren Sie nur mit Winterreifen, passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen an und halten Sie ausreichend Abstand.“ Er appelliert weiter an die Verkehrsteilnehmer, sowohl beim Parken als auch beim Fahren Rücksicht auf die Winterdienstfahrzeuge zu nehmen und Ihnen, wenn nötig, ausreichend Raum zum Rangieren zu geben. Man müsse außerdem bedenken, dass der Winterdienst Umlaufzeiten hat und die Streufahrzeuge daher nicht an jeder Stelle des Straßennetzes gleichzeitig sein können. (AZ)