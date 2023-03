Wo es das 49-Euro-Ticket in Mittelschwaben geben wird

Plus Im April beginnt der Verkauf des Deutschlandtickets in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu. Doch zum Start im Mai gibt es noch viele ungeklärte Fragen.

Dass es das Deutschlandticket auch im Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM), also in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu und in der kreisfreien Stadt Memmingen geben wird, das steht immerhin fest. Am 3. April soll der Vorverkauf starten. Viele Fragen sind allerdings noch nicht geklärt. Beispielsweise wie Schülerinnen und Schüler das Ticket mit Monatskarten kombinieren können, wer die Verluste für die regionalen Busunternehmer zahlt und wann überhaupt die allgemeine Vorschrift, die vor dem Start in Kraft treten muss, beschlossen wird. Diese Themen kamen unter anderem bei einer "Sondersitzung Deutschlandticket", so würde VVM-Geschäftsstellenleiter Martin Kreutner das Treffen von VVM, den regionalen Busunternehmen sowie den betroffenen Landkreisen bezeichnen, auf den Tisch.

Start des 49-Euro-Tickets ist am 1. Mai. Damit es dieses vergünstigte Angebot allerdings auch in der Region gibt, muss es vom jeweiligen Verkehrsverbund anerkannt werden. Im Nachbarlandkreis Augsburg beispielsweise ist das (noch) nicht passiert. Der Grund für das Zögern ist die ungeklärte Finanzierung vor Ort. Vor allem die örtlichen Verkehrsverbünde fürchten, dass sie auf den Kosten, die durch das neue Ticket entstehen, sitzen bleiben werden. Ohne staatliche Garantie, dass entstehende Mindereinnahmen ausgeglichen werden, die zwar in vielen Willensbekundungen vorliegt, aber noch in kein Gesetz gegossen ist, gibt es dort kein Ticket, wie Landrat Martin Sailer (CSU) kürzlich sagte. Etwas zuversichtlicher klingt Kreutner.

Deutschlandticket soll im Kreis Günzburg regional gekauft werden

Im Gespräch mit unserer Redaktion teilt er mit, dass es das Deutschlandticket beim VVM geben wird. "Ab dem 3. April kann man es bei uns in der VVM/mona-App sowie im Ticketshop buchen." Mit verschiedenen Werbeaktionen wolle man auf den Verkaufsstart in Mittelschwaben hinweisen, unter anderem mit einem eingebundenen QR-Code auf Plakaten und Flyern. Kreutner und dem VVM sei es ein Anliegen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Ticket "regional", also direkt beim Verbund kaufen: "So bleiben die 49 Euro wenigstens im jeweiligen Landkreis", erklärt Kreutner. Denn über die Postleitzahl des Käufers oder der Käuferin werde der Betrag an das jeweilige Verkehrsunternehmen weitergegeben. Den Online-Ticketshop erreicht man unter vvm.schwabenbund-services.de.

Auch für den Flexi-Bus kann das Ticket genutzt werden. Foto: Annegret Döring

Das neue Angebot im Ticketshop einzupflegen, habe dem VVM eine fünfstellige Summe gekostet. "Da mussten wir in Vorleistung gehen", sagt der Geschäftsstellenleiter. Gleichzeitig glaubt er nicht, dass das deutschlandweite Ticket etwa im Landkreis Günzburg zu einem massenhaften Anstieg an Fahrgästen führen wird. "Ich erwarte mir persönlich nicht allzu viel davon", sagt er. Vielleicht werden die "guten Linien", die im Stundentakt fahren, mehr genutzt werden, so seine Prognose. Den Großteil der Fahrgäste im Landkreis machen die Schülerinnen und Schüler aus. Und gerade bei dieser Gruppe ist unklar, ob sie überhaupt alle ein Deutschlandticket bekommen können. "Darüber haben wir uns bei der Versammlung gestern rund vier Stunden den Kopf zerbrochen", erzählt Kreutner am Mittwoch.

49-Euro-Ticket ist günstiger als so manche Monatskarte

Eine Schülermonatskarte für zwei Zonen, das wäre beispielsweise von Ellzee nach Ichenhausen, kostet 44 Euro. Schon ab Zone drei würde sich also ein Monatsticket lohnen. "Wir versuchen gerade zu klären, wie wir das regeln sollen, wenn vor allem die älteren Schülerinnen und Schüler auch ein Deutschlandticket haben wollen." Die Schüler-Monatskarte haben die Kinder und Jugendlichen in der Regel in Papierform, das vergünstigte Ticket ab Mai wäre ein Handyticket. Wie lässt sich das kombinieren? Der nächste Punkt: Nicht jeder Grundschüler oder -schülerin hat ein Handy.

"Grundsätzlich kämpfen wir mit den gleichen Problemen, wie auch die Nachbarlandkreise", sagt Kreutner. Der Bundestag beschloss zwar, dass der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro extra bereitstellt, um die Verluste bei den Verkehrsunternehmen auszugleichen – dass sich das 49-Euro-Ticket allerdings für die Busunternehmen in Mittelschwaben lohnen wird, ist jetzt schon ausgeschlossen. Außerdem: Die 49 Euro, die das Ticket kosten wird, wurden ausdrücklich als "Einführungspreis" bezeichnet. Demnach sind spätere Preiserhöhungen möglich.