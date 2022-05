Landkreis Günzburg

vor 1 Min.

Wo gibt es Kita-Plätze für die Kinder von ukrainischen Familien?

Plus Die Integration der ukrainischen Flüchtlinge in Schulen oder in den Arbeitsmarkt im Kreis Günzburg klappt gut – doch bei der Betreuung der Kleinsten hakt es.

Von Sophia Huber

Familie Pochynok aus Kiew hat die größte Hürde geschafft: Sie sind heil in Deutschland angekommen: Als der Krieg in ihrer Heimat ausbrach, ist die 37-jährige Mutter Julia mit ihren beiden Söhnen über die moldawische Grenze aus Kiew geflohen. Bei einer Freundin in Niederraunau sind sie schließlich untergekommen. Julia Pochynok, die gelernte Deutschlehrerin ist, kämpft nun mit den kleineren Hürden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen