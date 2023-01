Wohnungsbau, Straßen und mehr: Wo der Landkreis Günzburg sparen will

Plus Eine Finanzierungslücke von mehreren Millionen Euro muss der Kreis Günzburg schließen. Jetzt hat der Kreisausschuss beschlossen, wo dafür gespart wird – und wo nicht.

25 Einzelpunkte von der Jugendsozialarbeit bis hin zum Straßenunterhalt: Allein der Blick auf die Sitzungsvorlage von Kreiskämmerer Fabian Ruf lässt ahnen, welch intensive Detailarbeit die Kreisverwaltung da geleistet hat. Diese Arbeit – das war die mühsame Suche nach Einsparmöglichkeiten, um die Finanzierungslücke von rund 7,7 Millionen Euro im Haushaltsplan des Landkreises Günzburg zu schließen. Diesem Ziel ist der Landkreis nun sehr nahegekommen. Und es soll, wie Landrat Hans Reichhart ankündigte, keine Einschränkungen bei bedeutenden Investitionen, geben.