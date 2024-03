Landkreis Günzburg

Sie verteilte Strafzettel: Wurde Verkehrsüberwacherin bewusst angefahren?

Der Angeklagte fuhr laut Staatsanwaltschaft unerlaubt in eine Straße ein, was die Verkehrsüberwacherin bemerkte.

Plus Als eine Verkehrsüberwacherin im Kreis Günzburg einen Strafzettel ausstellen will, fährt sie ein Mann laut Anklage an und flüchtet. Sein Verteidiger widerspricht.

Von Dominik Thoma

Gas gegeben hat ein 51-jähriger Verkehrssünder mutmaßlich, als eine Verkehrsüberwacherin einer Stadt im Landkreis Günzburg das Kennzeichen seines stehenden Autos notieren wollte. Laut Anklage verletzte er sie dabei, beging Fahrerflucht und muss sich nun dafür vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Was genau passiert ist, wird das Gericht klären, die Aussagen gehen auseinander.

Der Angeklagte fuhr laut Staatsanwaltschaft unerlaubt in eine Straße ein, was die Verkehrsüberwacherin bemerkte. Nachdem er sein Auto abgestellt und verlassen hatte, machte diese den Fahrer auf sein Vergehen aufmerksam und notierte das Kennzeichen des Fahrzeugs. Der Angeklagte soll sich daraufhin wieder in das Auto gesetzt und losgefahren sein. Jedoch versuchte der Mann laut Anklage nicht, vor der Frau zu fliehen, die hinter seinem Fahrzeug stand. Vielmehr habe er absichtlich den Rückwärtsgang eingelegt und sei in ihre Richtung losgefahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor: Er wusste, dass die Frau direkt hinter ihm stand. Auch soll sich die Verkehrsüberwacherin durch Rufe und Schläge mit den Händen auf die Heckscheibe des Autos bemerkbar gemacht haben. Dennoch soll der 51-Jährige weiter rückwärts Gas gegeben haben.

