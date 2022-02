Landkreis Günzburg

17:33 Uhr

Zerstörte Fensterscheibe und Stromausfall nach stürmischer Nacht im Kreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg sind am Sonntagabend mehrere Bäume auf Straßen gefallen.

Plus In der Nacht von Sonntag auf Montag fielen im Landkreis Günzburg mehrere Bäume auf mehrere Straßen. Und umgestürzte Bäume richteten noch mehr Schaden an.

Von Piet Bosse

Von Sonntagabend bis Montagmorgen sorgte ein Sturm mit viel Wind im Landkreis Günzburg für Unruhe. Später begann es außerdem zu schneien. Kreisbrandrat Stefan Müller spricht jedoch von einer gewöhnlichen Sturmnacht. Trotzdem gab es einen Stromausfall und ein Baum schlug in ein Geschäft ein. Außerdem hatte außerhalb des Landkreises, aber nahe Krumbach, ein Autofahrer Glück im Unglück.

