Züchter und Erzeuger haben gute Preise für Jungkühe erzielt

Fleckviehzüchter und Milcherzeuger der Landkreise Neu-Ulm und Günzburg erörterten Vermarktungsmöglichkeiten des vergangenen Jahres in Wiesenbach.

Bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung von RiVerGen und dem Milcherzeugerring Wertingen für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm referierte Hans Schwarz zum Thema Vievermarktung: "2023 war für uns ein gutes Jahr. Wir konnten uns in nahezu allen Tierkategorien steigern." Insgesamt wurden mit 936 Jungkühen für durchschnittlich 2059 Euro 86 Jungkühe mehr als im Vorjahr verkauft. Die hohen Schlachtpreise sorgten für eine höhere Selektionsbereitschaft seitens der Betriebe. Dies trug in Verbindung mit besseren Milchpreis-Prognosen im Herbst zu guten Jungkuhpreisen bei. Dabei hoben sich die über Auktion vermarkteten Jungkühe mit 2165 Euro um 257 Euro von den ab Stall vermittelten Tieren ab. Ein großes Angebot locke Kaufinteressenten an und sichere langfristig das Preisniveau. Bei den Bullen habbe das über die letzten Jahre enorm gestiegene Angebot zu sehr guten Preisen verkauft werden können. Besonders gefragt seien natürlich hornlose Bullen.

Kalbinnen und Jungrinder wurden innereuropäisch vermarktet

Der innereuropäische Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern lag deutlich über dem Vorjahresniveau. Allerdings fürchte man heuer erschwerte Bedingungen durch einzelne Fälle der Blauzungenkrankheit in Nordwestdeutschland. Bei den Nutzkälbern konnten die Verkaufszahlen erneut deutlich gesteigert werden. Im Bereich männliche Zuchtkälber gibt es eine Neuerung: So können diese zukünftig alle vier Wochen am Kälbermarkt versteigert werden. Damit werde das Serviceangebot für Züchter und Aufzüchter erweitert. Hans Schwarz appellierte zum Schluss an die Landwirte „Nutzen Sie unsere Vermarktungsmöglichkeiten! Nur ein hohes Angebot garantiert uns den bestmöglichen Absatz“. (AZ)