Zwei Gastronomen erzielen Tausende Euro mit illegalen Spielautomaten

Plus Ein Paar aus dem südlichen Landkreis Günzburg stellt in drei Bars illegale Spielautomaten auf. Der Fall landet vor Gericht. Warum sie weniger Strafe zahlen müssen.

Von Oliver Wolff

Es soll sich wie in einem schlechten Film zugetragen haben: eine Bar, ein dunkles Hinterzimmer, Männer saßen an einem Pokertisch, über ihren Köpfen zogen Zigarettenrauchschwaden hinweg. Plötzlich klopfte die Polizei an der Tür. Die Wirtin öffnete, erkannte die Beamten, schaute verdutzt, bluffte und sagte "einen Moment bitte", ehe sie die Türe zuschlug. Die Polizei witterte Ungereimtheiten und trat die Türe ein. Game over. Ein Gastronom und seine Lebensgefährtin aus dem südlichen Landkreis sind angeklagt, in drei Bars illegales Glücksspiel gewerbsmäßig betrieben zu haben. Vor dem Amtsgericht Günzburg versuchen die beiden die Strafe, die per Strafbefehl festgesetzt wurde, neu zu verhandeln. Und das Pärchen ist damit erfolgreich, allerdings mit einer Einschränkung.

Corona-Kontrolle überführt illegales Glücksspiel

Die Polizei stattete dem Etablissement, das offiziell als Schank- und Speisewirtschaft bezeichnet wird, nur deshalb einen Besuch ab, da gegen die damals geltende Corona-Ausgangssperre verstoßen worden ist. Was die Polizisten zu der Zeit nicht wussten: Ihre Kollegen von der Kriminalpolizei ermittelten bereits gegen die Betreiber wegen unerlaubten Glücksspiels. Ein anonymer Hinweisgeber hatte zuvor das Finanzamt informiert. Wenig später erfolgte eine Razzia in zwei weiteren Bars und auch dort wurde man fündig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

