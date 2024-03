Landkreis Günzburg

Zwischen Aufnahmestopp und Lebensmittelmangel: Tafeln sind am Limit

Plus Die Tafeln in Günzburg, Krumbach und Burgau haben mit den Krisen der Zeit zu kämpfen. In Günzburg gibt es einen Aufnahmestopp, auch wenn sich die Situation bessert.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der unscheinbare Mann zum ganz normalen Wocheneinkauf gehen. Gewappnet mit Rucksack und Tüte weiß er genau, was er haben will. Zielstrebig geht er auf die Kiste mit den Kartoffeln zu. Der Mann mittleren Alters lehnt seine Krücken an den langen Holztisch und öffnet seinen Rucksack. Fünf Kartoffeln sollen es sein, mehr nicht. Dann unterscheidet sich doch etwas zum Einkauf im Supermarkt: Eine Frau mit grüner Schürze, bestickt mit einem Patch des offenen Tafelkreises Krumbach, überreicht ihm die Knollen. Er packt sie ein, nimmt seine Krücken und geht weiter zur nächsten Kiste. Keine Karotten, dafür lieber zwei Packungen Spaghetti. Doch er bekommt nur eine. Sonst reicht es nicht für alle, die vor der Tür warten.

Es ist ein früher Dienstagabend, als sich vor der Tür des Pfarrheims St. Michael in Krumbach eine gemütlich tratschende Menge versammelt. Wöchentlich kommen 90 bis 100 Menschen zum offenen Tafelkreis, um ihr geringes Budget mit den Essensrationen zu schonen. Nicht alle, die einen Tafelschein besitzen, kommen zur Vergabe. 150 bis 160 Ausweise hat der Krumbacher Tafelverein ausgestellt. An diesem Dienstag werden zunächst die Ausweisnummern ab 60 hineingelassen. Die meisten der Berechtigten, deren Nummer darunterliegt, erscheinen nicht. Es lohne sich kaum, am Ende seien nur noch wenig da, sagt Helmut Zinsler, Vorsitzender des Tafelvereins, und erklärt: "Der Bedarf ist viel höher, als wir mit der vorhandenen Lebensmittelmenge decken können. Obst und Gemüse müssen wir sogar in Ursberg zukaufen."

