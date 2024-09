Weil Wasser ein lebensnotwendiges Element ist, ist es schützenswert. Zuletzt haben Sabotageakte in Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen gesorgt, in der Bundeswehrkaserne Köln-Wahn und in Mechernich. Beide Male haben sich Unbekannte Zutritt in den Sicherheitsbereich verschafft. Wie steht es um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung im Landkreis Günzburg?

Samuel Kraus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis