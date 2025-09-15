Kommunalwahl 2026: Carsten Pothmann will Grünen-Landrat werden

Die Grünen im Landkreis haben Carsten Pothmann zu ihrem Landratskandidaten für die Kommunalwahl am 8. März 2026 ernannt. Bei der Aufstellungsversammlung im Günzburger Restaurant „Zum Rad“ erhielt der 61-Jährige 20 der 21 möglichen Stimmen.

„Ich trete an, weil ich überzeugt bin: Unser Landkreis braucht jetzt den Mut zu Veränderung und eine starke Stimme, die ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Zukunftskraft vereint. Nur so können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern“, so Pothmann in einer Pressemitteilung.

Carsten Pothmann als Landratskandidat der Grünen für den Landkreis Günzburg nominiert

In seiner Bewerbungsrede sprach er sich dafür aus, dass in den kommenden Jahren der Klimaschutz im Landkreis eine höhere Bedeutung erhalten soll. „Wir müssen die Wärmeplanung umsetzen, Gebäude energieeffizient umbauen und uns verbindliche Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien setzen“, sagte Pothmann. Er warb gleichzeitig für die Ansiedlung junger Unternehmen und benannte Wohnen, Schule und Mobilität als wichtige Faktoren für den Landkreis, um für Arbeitskräfte attraktiv zu sein. Auch die Gesundheitsversorgung vor Ort sprach der Landratskandidat der Grünen an. Neben der Stärkung der Krankenhausstandorte Günzburg und Krumbach will Pothmann mit Vertretern der ambulanten Ärzteschaft ins Gespräch kommen. Ihm geht es darum, gerade vor dem Hintergrund der zahlreichen Renteneintritte von Hausärztinnen und Hausärzten zukünftig eine gute und wohnortnahe ambulante Gesundheitsversorgung im ganzen Landkreis sicherzustellen.

Carsten Pothmann ist zweiter Landratskandidat in Günzburg

Ein wichtiges Anliegen sei dem gelernten Diplomökonomen, der jahrelang in führender Rolle bei der Telekom in Bonn beschäftigt war und aktuell als Wirtschaftslehrer an einem Gymnasium arbeitet, das Interesse an der Kommunalpolitik zu steigern. Debatten und Beschlüsse aus den Kreistagssitzungen sollten den Bürgerinnen und Bürgern authentisch und nachvollziehbar über Social Media dargestellt werden. „Das stärkt unsere Demokratie und schafft gerade auch für junge Menschen einen Anreiz, selbst in der Kommunalpolitik einzusteigen“, sagte Pothmann, der mit seiner Kandidatur dem Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer nachfolgt.

Deisenhofer hatte im Rennen um den Job des Landrats 2020 26,6 Prozent der Stimmen geholt und damit Rang zwei hinter Hans Reichhart (CSU) belegt, der erneut zur Landratswahl antritt (wir berichteten). Pothmanns Vorgänger Deisenhofer sagt: „Die Geschlossenheit und das Engagement unserer Mitglieder haben uns damals zu einem insgesamt starken Kommunalwahl-Ergebnis getragen. Genau das wünsche ich uns und Carsten für den bevorstehenden Wahlkampf.“