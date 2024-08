Tierschutzpartie wählt Stephanie Weiser zur Direktkandidatin

Stephanie Weiser, Marketing-Managerin aus Krumbach, wurde am 15. August von den Mitgliedern der (Tierschutzpartei) aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm einstimmig zur Direktkandidatin des gemeinsamen Wahlkreises Neu- gewählt. Die 44-jährige Stephanie Weiser wurde in München geboren, betrachtet jedoch Krumbach als ihre eigentliche Heimat, wie aus einer Pressemitteilung der Partei hervorgeht. Sie ist im praktischen Tierschutz engagiert und gehört der Tierschutzpartei, deren Landesvorstandsmitglied sie ist, seit 2012 an. Auf der bayerischen Landesliste ihrer Partei kandidiert sie auf Platz 6 (von 24).

Für die Wahlzulassung müssen nach Angaben der Partei noch 200 doppelte Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Es ist das erste Mal seit der Parteigründung 1993, dass jemand aus dem Landesverband Bayern im Wahlkreis Neu-Ulm kandidiert, heißt es in der Pressemitteilung. 2021 habe der Landesverband Baden-Württemberg mit einem Kandidaten aushelfen: Bastian Röhm müssen, inzwischen gewählter Kommunalpolitiker in Ulm, errang 2,1 Prozent der Erststimmen. Es war die erste Kandidatur der Tierschutzpartei in Schwaben. (AZ)