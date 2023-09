Was die Direktkandidaten für den Landkreis Günzburg erreichen wollen

Bei der Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in Krumbach positionieren sich die sechs Kandidatinnen und Kandidaten zu wichtigen Themen – und malten zwischendurch.

Sechs Direktkandidatinnen und -kandidaten standen am Mittwochabend bei der Podiumsdiskussion der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung zur Landtagswahl Rede und Antwort. Die Veranstaltung wurde zudem von der Volkshochschule in Krumbach mitorganisiert. Abgesehen von den beiden Moderatoren, den Redaktionsleitern Peter Bauer (Krumbach) und Till Hofmann ( Günzburg) war nur einer dabei, der bereits vor fünf Jahren an gleicher Stelle dort saß – Gerd Mannes von der AfD.

Im mit mehr als 150 Menschen besetzten Saal des Gasthofs Munding stellten sich außerdem dem politischen Diskurs: Jenny Schack ( CSU), Marina Jakob ( Freie Wähler), Nicole Faulhaber ( FDP), Achim Fißl ( SPD) und Silvera Schmider (Grüne). Die Sitzordnung auf dem Podium wurde per Los bestimmt. Die Politiker mussten Stellung beziehen zu Themen, die die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg und auch in ganz Bayern beschäftigen. Es ging um Fragen zur Wirtschaft, Infrastruktur und Integration. In einem zweiten Themenblock waren Bildung und Kinderbetreuung die Themen. Überdies kam die Gesundheits- und Energiepolitik zur Sprache.

Jeder konnte die gleich lange Redezeit ausschöpfen

Zu jedem der drei Themenbereiche durften die sechs Direktkandidatinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien jeweils eine Frage beantworten. Sie sollten sich im Idealfall kurz halten. Die Redezeit von anderthalb Minuten wurde von Redakteurin Angelika Stalla überwacht, die – nah am Podium platziert – recht häufig die Gelbe und die Rote Karte zeigen musste als Zeichen, dass das Limit erreicht ist. Trotzdem blieb die Diskussionskultur diszipliniert, wenngleich vereinzelt Personen aus dem Publikum versuchten, die Veranstaltung zu stören.

Das sagten die Politiker nach der Podiumsdiskussion 1 / 6 Zurück Vorwärts Jenny Schack (CSU) : "Ich bin dankbar für das große Interesse an der Podiumsdiskussion. Die Besucher haben es uns nicht einfach gemacht. Und sie haben uns einmal mehr gezeigt, wie hoch unsere Verantwortung als Politiker ist."

Marina Jakob (Freie Wähler) : "Es war ein wirklich spannender Abend und die Teilnahme hat Spaß gemacht. Die Fragen der Moderatoren waren gut und es hat mir gefallen, dass auch der Humor bei manchen Fragen nicht zu kurz kam."

Silvera Schmider (Grüne) : "Die Podiumsdiskussion war sehr spannend und ich habe viel dazugelernt. Ich halte es für gut, dass sich so viele Menschen Zeit nehmen, um an einer derartigen Veranstaltung teilzunehmen und ihr Interesse an der Politik bekunden."

Gerd Mannes (AfD) : "Es war schön, dass so viele Leute da waren. Die Debatte war sehr interessant. Ich glaube, ich habe heute klar herausgearbeitet, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass wir viele Probleme in den Griff kriegen müssen."

Nicole Faulhaber (FDP) : "Die Podiumsdiskussion war sehr gut und mit den verschiedenen Einlagen war das Programm auch sehr erfrischend. Besonders gefreut hat mich mein Wahlergebnis, das bei sechs Prozent lag."

Achim Fißl (SPD): "Die Podiumsdiskussion war besser als so manch andere Podiumsdiskussion, an der ich teilgenommen habe. Leider ist es mir nicht gelungen, Gerd Mannes von der AfD aus der Reserve zu locken."

Beim Themenkomplex Wirtschaft und Infrastruktur ging es viel um Bürokratieabbau, bei der Bildung um fehlende Kita-Plätze und die schlechte Ausstattung der Schulen, die jedoch im Landkreis Günzburg gut sei, wie Schack betonte. Bei der Gesundheit und Energie war die Klinikreform und die ärztliche Versorgung auf dem Land großes Thema, ebenso wie erneuerbare Energien und die große Teuerung auf dem Energiesektor.

Nicole Faulhaber und die Partei der Humanisten

Aufgelockert wurde der Abend durch zehn Fragen aus dem bayerischen Wahl-O-Mat, auf welche die Kandidaten mit Heben einer Grünen oder einer Roten Karte signalisierten, ob sie für oder gegen etwas waren. Wer nichts in die Höhe hielt, nahm eine neutrale Haltung in dieser Frage ein. Die Positionen zum Ladenschluss nach 20 Uhr, zur Unterbringung von Flüchtlingen, zum Erlass der Grunderwerbsteuer fürs erste Eigenheim wurden beispielsweise erfragt. Auf diese Weise erkannte das Publikum auf einen Blick, wer wofür stand. Das Online-Tool Wahl-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung hatten die eingeladenen Politikerinnen und Politiker bereits vor der Diskussion genutzt.

Lesen Sie dazu auch

Auf Bitten der Veranstalter füllten sie alle 38 Fragen aus. Die Ergebnisse wurden im Laufe des Abends präsentiert. Manchmal überraschte, mit welcher Partei die Übereinstimmung dann doch sehr groß war. Bei der Grünen-Kandidatin Silvera Schmider etwa mit der Volt-Partei und bei Nicole Faulhaber mit der Partei der Humanisten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Beim Punkt "Halbsätze vollenden" kam es auf Schnelligkeit und Prägnanz an. Die Moderatoren begannen jeweils einen Satz, den die Direktbewerber zu Ende sprachen. Das Publikum horchte bei der Ergänzung von Schack auf beim Satz: "Der langjährige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ist für die Kreis-CSU . . . " Sie fuhr fort: ". . . eine stete Mahnung." Oder von Schmider bei: "Denk' ich an Heizung und Habeck in der Nacht . . ." Sie sagte: ". . . freu' ich mich, dass wir mutige Politiker in diesem Land haben."

Einfache und komplexe Kunstwerke

Auch künstlerisch durften sich die Kandidaten austoben. Sie sollten zeichnen, welches Thema sie zuerst angehen oder welches Ziel sie als Erstes erreichen wollen, falls sie in den Landtag einziehen. Auf das Wesentliche beschränkte sich Faulhaber mit einem durchgestrichenen Paragrafen als Symbol dafür, dass sie sich für Bürokratieabbau einsetzen will. Mannes' Plakat hingegen ist übervoll. Einprägsam ist sein roter Grenzzaun um alles herum und die blaue AfD-Sonne, die in diesem Szenario dann scheint.

53 Bilder Die schönsten Bilder der Podiumsdiskussion in Krumbach Foto: Bernhard Weizenegger

Das Publikum konnte Fragen auf eigens für diesen Abend angefertigte Bierdeckel schreiben. Von den beiden Moderatoren wurden dann einige an die Bewerber auf dem Podium gestellt. Es geht beispielsweise um Impfschäden. Die in Achsheim (Kreis Augsburg) wohnende Jakob wird gefragt, ob sie in den Landkreis Günzburg ziehen würde, was sie verneint. Gute Politik für den Kreis Günzburg könne man auch von einem Nachbarlandkreis aus machen. Sollte die SPD im Landkreis ohne Fißl als Kreisvorsitzender weitermachen? So lautete eine andere Publikumsfrage. Auch Religionsfreiheit und der Islam, das Wahlrecht ab 16 (Schmider: "Ich bin absolut dafür.") oder die Rezession in Deutschland und Cannabis-Clubs sind von Interesse. Nicht positioniert hat sich Gerd Mannes zur Zuschauerfrage, wie er zu Björn Höckes Rechtsradikalität steht.

Nach der Diskussion wurde weiter diskutiert

Nach rund drei Stunden sind die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gäste – einige junge Leute, aber deutlich mehr über 50-Jährige und mehr Männer als Frauen – etwas einschätzbarer geworden. Viele im Publikum diskutierten danach noch ein Weilchen mit ihren jeweiligen Tischgenossen weiter und lobten vielfach den informativen Abend.