Landwirte wünschen sich eine bessere Perspektive

„Landwirtschaft hat Zukunft.“ Mit diesem Satz am Ende seiner Rede motivierte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, seine Zuhörerinnen und Zuhörer für den Berufsstand. Dafür sei allerdings ein „echter Politikwechsel“ notwendig, forderte er beim Neujahrsempfang des BBV Günzburg. Der Appell des Agrarfunktionärs in seinem Vortrag „Deutschland im Krisenmodus – was die (Land-)wirtschaft jetzt braucht“: Der gemeinsame Einsatz für bessere Rahmenbedingungen. Kreisobmann Stephan Bissinger sieht das genauso: „Momentan werden wir zu oft ausgebremst.“ Es fehle die Perspektive, betonte er im Gasthof „Adler“ in Oberwiesenbach.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Joachim Rukwied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis