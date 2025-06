Was die Landwirte in der Region aktuell bewegt

„Wir dokumentieren uns zu Tode“, sagt einer der Landwirte, der an diesem Tag zur Tagung der Ortsobmänner des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Landkreis nach Edelstetten gekommen ist. Mit der Meinung ist er hier im Landgasthof Bischof nicht allein: Ein Stück weniger Bürokratie wäre schon notwendig, so der Tenor, – mit der werde den Landwirten extrem viel Zeit weggenommen. Manches sei sicherlich in Ordnung, anderes wiederum nicht nachvollziehbar.

