51-Jähriger fährt volltrunken durch Langenhaslach

Der Alkoholtest ergab laut Polizei einen "bereits strafrechtlich relevanten Wert"

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend in der Hauptstraße in Langenhaslach konnte bei einem 51-jährigen Kraftfahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen "bereits strafrechtlich relevanten Wert", weshalb eine Blutentnahme folgte und der Führerschein sichergestellt wurde. (AZ)