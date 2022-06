Ein Gartenparadies in Langenhaslach besuchen und Gutes tun

Am Sonntag sind Gartenbegeisterte und solche, die es werden wollen, zum Tag der Offenen Gartentür zu Harald und Martina Behr nach Langenhaslach eingeladen.

Wunderbar weitläufig ist das Gartenparadies von Harald und Martina Behr im Neuburger Ortsteil Langenhaslach an der Edelstetter Straße. Am Sonntag, 26. Juni, öffnen die Gartenbesitzer es für die Öffentlichkeit. Gemüsebeete, Schafweide, Streuobst, ein Zugang zum Fluss, eine herrlich blühende weiße Ramblerrose und vieles mehr können Gartenfreunde und solche, die es werden wollen, dann aus der Nähe anschauen und sich vielleicht den einen oder anderen Tipp für die eigene grüne Oase daheim holen.

Tag der Offenen Gartentür: Das gibt es in Langenhaslach zu sehen

Und die Besucher können dabei in diesem Jahr auch noch Gutes tun. Die Künstlerin Annegret Döring hat der Bürgerstiftung des Landkreises Günzburg ein Gemälde vermacht, das in einer stillen Versteigerung an dem Tag der Offenen Gartentür zugunsten eines Zweckes für Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis versteigert wird. Das Acryl-Bild mit dem Titel "Osterhoffnung?" passt mit den abgebildeten Osterglocken in blauer Vase zum Thema Garten. Es ist vor dem blau-gelben Hintergrund der Ukraine-Flagge gemalt, und die Osterglocken symbolisieren praktisch die Hoffnung auf eine Zukunft für das vom Krieg gebeutelte Land. Ein angedeuteter dunkler Vorhang am Rande des Werks stellt vage die Bedrohung durch den Krieg dar. "Dadurch dass keine kriegszerstörten Gebäude oder gar Waffen gezeigt sind, kann man das Bild auch in besseren Zeiten immer noch gerne anschauen. Das warme Gelb der Osterglocken tut gut", sagt Döring über ihr Werk. Wer mitsteigern möchte, füllt einfach am Eingang einen Zettel mit einem verbindlichen Gebot über dem Mindestpreis aus und wird am Abend benachrichtigt, ob er den Zuschlag erhalten hat. Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, einfach eine Spende an die Stiftung zu geben.

Stiftungsvorsitzender Heinrich Lindenmayr freut sich ebenso über die Aktion wie auch die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, Tina Sailer, und ihre Stellvertreterin Katharina Mairle vom Landratsamt Günzburg, die den Tag der Offenen Gartentür mitbegleiten. Und auch die Gartenbesitzer Behr begrüßen das Versteigerungsprojekt und wollen das Gemälde in Langenhaslach schön in Szene setzen gleich am Garteneingang unter dem Dach eines noch nicht fertig gebauten Fachwerkbaus. Für diesen Bau werden historische Materialien genutzt, zum Beispiel 250 Jahre alte Fenster aus einem ehemaligen Pfarrhof und 120 Jahre alte, handgeschlagene Dachplatten.

Der Tag der Offenen Gartentür wird in Schwaben jedes Jahr vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, den schwäbischen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg - Abteilung Gartenbau durchgeführt und lockt zum Entdecken heimischer Paradiese. In den vergangenen beiden Corona-Jahren konnte die Aktion nicht stattfinden. Der Langenhaslacher Garten ist diesmal der einzige, der im Landkreis Günzburg geöffnet ist. Das Ehepaar Behr hatten schon einmal mitgemacht. Im Jahr 2015 strömten viele Gartenbegeisterte über das Gelände, das die Eheleute gemeinsam pflegen und immer wieder mit neuen Ideen gestalten. Seit 2015 ist einiges dazugekommen. Wer nun neugierig ist, dem sei empfohlen, am Sonntag, 26. Juni, nach Langenhaslach in die Edelstetter Straße 20 zu kommen. Zwischen 10 und 17 Uhr ist die Öffentlichkeit in dem kleinen Paradies bei freiem Eintritt willkommen. (AZ)

