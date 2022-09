Eine Landkarte des Genusses in Mittelschwaben

Slow Food: Wie die weltweit agierende Organisation die Konsumenten unterstützen möchte und dies auch in unserer Region tut.

Eine besondere Landkarte von Schwaben gibt die weltweit agierende Organisation Slow Food heraus. Sie informiert über Möglichkeiten, wo man als Konsument "gut – sauber – fair" einkaufen und essen gehen kann, wo nachhaltig, sorgsam und verantwortungsbewusst produziert wird.

Im Einzugsbereich Augsburg, zu dem auch der Landkreis Günzburg zählt, listet die Karte 15 Gaststätten, 35 Lebensmittelerzeuger, vier Händler und fünf Getränkehersteller auf, die nach den Kriterien von Slow Food arbeiten. Zu ihnen zählen aus dem Landkreis Günzburg das Gasthaus und die Metzgerei Diem in Krumbach, das Klosterbräuhaus Ursberg, die Bioland-Bäckerei Salender in Thannhausen, die Bioland-Höfe Krimbacher in Ettenbeuren und Donderer in Aichen.

Gleich eine Reihe von Zielen verfolgt Slow Food. Die Organisation setzt sich ein für die Bewahrung der Geschmackskultur und für gesunde Lebensmittel. Sie möchte die kulturelle Identität von Regionen sichern helfen, die nicht zuletzt an Speise- und Getränkespezialitäten und bestimmte Tierarten geknüpft ist. Das nachhaltige Wirtschaften und die Schonung der Böden sind ebenso Anliegen wie der artgerechte Umgang mit Tieren und die faire Bezahlung der Erzeuger.

Die Schnecke als Symbol der Langsamkeit

Slow Food verwendet die Schnecke als Erkennungsmerkmal, wirbt für sich mit dem Symbol der Langsamkeit. Das zeugt, wie Marina Behr aus Langenhaslach, die Leiterin der Regionalgruppe Augsburg, feststellt, von der Stärke und dem Selbstbewusstsein der Organisation, die sich bewusst dagegen wehrt, so weiterzuwirtschaften wie bisher.

Ein wichtiger Weg der Umorientierung sei es, das eigene Einkaufs- und Konsumverhalten zu überdenken. Bezeichnend findet es Marina Behr, dass Slow Food im Piemont entstand, wo ein besonderes Genusserzeugnis, die Barolo-Weine, erzeugt werden, und dass die Gründung durchaus auch eine Reaktion war auf das erste McDonald's-Schnellrestaurant in Italien, das 1986 an der Piazza Navona in Rom öffnete.

Seit 1992 agiert Slow Food auch in Deutschland initiiert Projekte, Aktionen, Kampagnen. Marina Behr aus Langenhaslach bezeichnet sich als klassische Netzwerkerin. Sie möchte möglichst viel Menschen mit gleichen Vorstellungen und Werten zusammenbringen, weil man in einer starken Gruppe viel mehr bewegen könne.

Zu Hause im großen Garten von Langenhaslach baut sie Bamberger Hörnchen an, eine spezielle Kartoffelsorte, und hält Augsburger Hühner, eine Rasse, die 1870 gezüchtet wurde und sich durch Schönheit, Robustheit und guten Geschmack hervortut. Küchenchef Johannes Diem antwortet auf die Frage, warum er seine Küche von Slow Food habe zertifizieren lassen, man habe bei Diem immer schon so gewirtschaftet, dass man regional eingekauft habe.

Man wusste immer, wer und mit welchen Methoden die in der Küche des Gasthauses Diem verwendeten Lebensmittel hergestellt und die Tiere gehalten habe. Bernd Schramm, Geschäftsführer vom Klosterbräuhaus Ursberg, verweist darauf, dass Klöster immer schon Orte waren, wo die Schöpfung bewahrt werden sollte und es auch deswegen eine Klostergärtnerei gibt, mit deren Produkten er natürlich wirtschaftet.