Langenhaslach: Ferienprogramm der Marktgemeinde Neuburg

Langenhaslach

Ferienprogramm der Marktgemeinde Neuburg

Beitrag des TSV Langenhaslach zum Ferienprogramm.
Von Elvira Michalka
    Ferienprogramm des TSV Langenhaslach.
    Ferienprogramm des TSV Langenhaslach. Foto: Franz Deihl

    Viel Spaß hatten kürzlich 43 Kinder beim Ferienprogramm des TSV Langenhaslach mit Fußball-Golf und zwei Hüpfburgen. Zehn Betreuer und Helfer begleiteten die Gruppen auf den verschiedenen Stationen auf dem Golf-Parcour bzw. beaufsichtigten die Hüpfburgen und sorgten für genügend Getränke, Eis und Hotdogs.

