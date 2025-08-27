Ferienprogramm der Marktgemeinde Neuburg

Viel Spaß hatten kürzlich 43 Kinder beim Ferienprogramm des TSV Langenhaslach mit Fußball-Golf und zwei Hüpfburgen. Zehn Betreuer und Helfer begleiteten die Gruppen auf den verschiedenen Stationen auf dem Golf-Parcour bzw. beaufsichtigten die Hüpfburgen und sorgten für genügend Getränke, Eis und Hotdogs.

