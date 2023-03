In Langenhaslach wird generationsübergreifend musiziert

Der Musikverein Langenhaslach präsentiert beim Jahreskonzert die Früchte seines Konzepts für die Jugendförderung.

Vieles sei so wie immer beim Jahreskonzert des Langenhaslacher Musikvereins, ließ Michael Däxle (Co-Vorsitzender) das Publikum in seiner Begrüßung wissen: Der Ort – die Aula der Christoph-Rodt-Grundschule Neuburg. Auch habe man sich bemüht, wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Vieles sei aber auch anders: So war es das erste Konzert des neuen Dirigenten Richard Losher und auf der Bühne saßen nicht nur die Musikerinnen und Musiker der Langenhaslacher Stammkapelle, sondern auch die Flötenkinder und Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Vereins. Der Musikverein Langenhaslach brachte nämlich nicht nur die Ergebnisse monatelanger Probenarbeit auf die Bühne, sondern auch die Früchte eines eigens ausgearbeiteten Konzepts zur Jugendförderung.

Den Konzertabend eröffneten die acht Flötenkinder unter Leitung von Jugendvertreterin Anna Däxle. Die Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter präsentierten alle alleine ein selbst gewähltes Stück vor der voll besetzten Aula. Darüber hinaus trugen sie auch jeweils ein gemeinsames Stück in ihrer Unterrichtsgruppe vor.

Der Musikverein unterstützt bei der Ausbildung

Neben dem Flötenunterricht unterstützt der Musikverein Langenhaslach auch bei der Instrumentalausbildung. So geht es nicht nur um Vermittlung einer Lehrkraft in Absprache mit der Jugendkapelle Neuburg. Es geht insbesondere auch darum, Jugendliche frühzeitig an den Verein zu binden – zum Beispiel über die Einbindung in das Jahreskonzert. Ein siebenköpfiges Ensemble präsentierte zwei eigens von Dirigent Richard Losher arrangierte, bekannte Stücke: „Go, Tell It on the Moutain“ und „Die Schöne und das Biest“. Im Anschluss brillierte die 16-jährige Solistin Anna Hösle auf der Klarinette beim "Unter einer Wolke“, begleitet von Ida Losher auf dem Klavier.

Die Stammkapelle des Musikvereins Langenhaslach präsentierte sodann eine gelungene Mischung aus böhmisch-mährischer und konzertanter Blasmusik. Aus dem konzertanten Repertoire gab der Musikverein Langenhaslach neben den beiden Stücken für das anstehende Wertungsspiel – "Schmelzende Riesen“ und "Like the Eagle, We Soar and Rise“ – auch "Bohemian Rhapsody“ zum Besten. Bei letzter bewiesen die Musikerinnen und Musiker, dass sich die weltbekannte Mixtur von Freddy Mercury aus Ballade, Hard-Rock und Opern-Parodie sehr gut in eine Blasmusikversion verwandeln lässt.

Ehrungen beim Jahreskonzert: von links Richard Losher (Dirigent), Patrick Scheel (Bezirksvorsitzender Bezirk 11), Julia Küderle (30 Jahre), Wolfang Mahler (50 Jahre), Julia Mahler (Co-Vorsitzende), Michael Däxle (Co-Vorsitzender). Foto: Silvia Maurer

Unter den böhmisch-mährischen Stücken stich insbesondere die Polka "Zwei Glückspilze“ hervor, bei der die Tenorhornisten Andreas Baur und Dominik Mahler als Solisten überzeugten. Ein besonderes Schmankerl war die Zugabe "Bohemian Tequila“ – eine lateinamerikanisch angehauchte Version des Blasmusik-Evergreens "Böhmischer Traum“.

Ehrungen für langjähriges Musizieren in Langenhaslach

Im Rahmen des Konzerts erhielten zwei Mitglieder eine Ehrung für ihr langjähriges aktives Musizieren. Patrick Scheel, Bezirksvorsitzender des Bezirks 11, ehrte Wolfang Mahler (Klarinette) für 50 Jahre und Julia Küderle (Querflöte/Oboe) für 30 Jahre.