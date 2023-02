Langenhaslach

Mit Streuobstwiesen will ein Verbund für Naturschutz sorgen

Die Streuobstwiesen in Schwaben vermehren, dafür soll ein Streuobstwiesen-Verbund-Verein gegründet werden. Das Interesse war bei der ersten Versammlung überraschend groß.

Plus Welche Ziele sich die Vereinsgründer eines Streuobstwiesen-Verbundes gesetzt haben und welche Funktion Streuobstwiesen haben.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Natur-, Landschafts-, Arten- und Klimaschutz zählen zu den wichtigen Themen unserer Zeit. Es ist viel in Bewegung gekommen, um der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen entgegenzuwirken, aber es sei immer noch viel zu wenig. Die Politik tue sich schwer mit dem Umsteuern, sie brauche die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, meinte Jakob Nagengast, Projektmanager für Natur- und Umweltschutz, bei der vorbereitenden Versammlung zur Gründung eines Streuobstwiesen-Verbunds für unsere Region. Sich als Bürger zusammenzuschließen und sich zu engagieren, dazu waren die rund 50 Teilnehmer an der Veranstaltung im Pfarrstadel von Langenhaslach der Einladung von Harald Behr gefolgt. Streuobstwiesen-Initiativen gibt es bereits einige, vor allem im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg. Sie könnten zu einem starken Faktor der Trendumkehr werden, auch weil sie zur Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung zur Umweltpädagogik für Kinder und Jugendliche beitragen, hieß es hier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

