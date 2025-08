Zeugen gesucht: Unbekannter stiehlt Laubbläser eines Bauhofmitarbeiters

Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr hat ein Mitarbeiter des Krumbacher Bauhofes einen von ihm verwendeten Laubbläser der Marke Stihl auf einer Grünfläche an der Burgauer Straße/Ecke Weiherweg abgelegt, um etwas aus dem in der Nähe abgestellten Fahrzeug zu holen. Wie die Polizei mitteilt, nutzte diesen kurzen Moment ein bislang noch unbekannter Täter, um das Gerät zu entwenden. Personen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Nummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis