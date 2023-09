Aktive des SV Mindelzell laufen zu Erfolgen

Der Mountainman ist eine große Herausforderung für jeden Läufer. Christian Schneider hat sie bestanden. Und das Team des SV Mindelzell holt Medaillen im Bezirk.

Erfolgreich unterwegs gewesen sind Aktive des SV Mindelzell bei verschiedenen Laufveranstaltungen. Eine harte Serie von Trailläufen absolviert hat zum Beispiel Christian Schneider beim sogenannten Mountainman. In der Gesamtwertung belegte er den hervorragenden zehnten Platz, in der Masterklasse wurde er Vierter.

Vier Jahreszeiten, vier Läufe

Es handelt sich beim Mountainman um eine Serie, die aus vier Läufen in allen vier Jahreszeiten besteht. Die drei besten Ergebnisse jedes Teilnehmers werden gewertet. Los ging es im März 2023 beim Wintertrail in Reit im Winkl, der komplett auf Eis und Schnee über 21 Kilometer und 630 Höhenmeter führte. Es folgte der Frühjahrstrail im Mai in Nesselwang. Über drei Bergspitzen ging es, der Weg war unter anderem wegen des teils schlammigen Untergrundes sehr schwer zu laufen. Es mussten 33 Kilometer und 1780 Höhenmeter absolviert werden. Wegen des Landkreislaufs in Autenried ließ Schneider die Sommerveranstaltung aus und startete nun im September in Großarl. Die Anforderungen dort: 35 Kilometer, 1960 Höhenmeter.

Platz zehn in der Gesamtwertung: Christian Schneider beim Mountainman. Foto: Sammlung Schneider

Weniger extrem, aber ebenfalls anspruchsvoll und anstrengend war der Wettkampf über 10.000 Meter bei den schwäbischen Meisterschaften im Straßenlauf. Das Rennen wurde im Rahmen des Wertachlaufs in Wehringen ausgetragen. Alle sechs Athletinnen und Athleten des SV Mindelzell landeten in ihren Klassen auf dem Podest. Es siegten Susanne Schader-Schmid (W55) und Conny Miller (W65). Zweite Plätze erreichten Sabine Biber (W55), Stefan Lochbunner (M50) und Manfred Seitz (M70). Den dritten Rang ergatterte Johann Bisle (M55). (AZ)

