Ein Auftakt zum Träumen für den TSV Niederraunau

Die Leichtathleten des TSV Niederraunau sammeln in ihren ersten Wettbewerben 2023 tolle Ergebnisse. Jetzt sind sie selbst Gastgeber.

Schöner hätten sich die Leichtathleten des TSV Niederraunau im LAZ Kreis Günzburg den Saisonauftakt 2023 kaum vorstellen können.

Zur Bahneröffnung in Schwabmünchen gewannen die männlichen Jugendlichen der Altersklasse U 18 in der Besetzung Kevin Gnann (U 16), Peter Kraus und Luis Gamperling (beide U 18) die 3 x 1000 Meter-Staffel. Die insgesamt 3000 Meter legten die drei Jungs in 9:20,42 Minuten zurück und holten mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf die LG Donau-Ries den schwäbischen Titel nach Niederraunau.

Starke Staffeln

Ebenfalls aufs Podest schafften es über dieselbe Strecke die Jungs der Altersklasse U 16. Paul Kirschenhofer, David Rittler und Noah Bosch erreichten den dritten Platz in Schwaben. Gut geschlagen hat sich bei ihrem 3 x 800 Meter-Debüt auch die Mädchenstaffel mit Felizitas Hegenbart, Ida Ritter und Emma Gamperling.

Bei den Schwäbischen Blockmeisterschaften, ebenfalls in Schwabmünchen, siegte David Rittler im Block Wurf (Sprint, Hürden, Weitsprung, Kugel, Diskus) in der Altersklasse M 14 mit insgesamt 1793 Punkten. Im Block Lauf der Altersklasse M 15 erkämpfte sich Kevin Gnann den zweiten Platz (2355 Punkte). Eine starke Weitsprungleistung mit 5,21 Metern sowie gute Leistungen in den Disziplinen Sprint, Hürden, Ballwurf und 2000 Meter trugen dazu bei, dass er sich das Ticket für die bayerischen Meisterschaften sichern konnte.

Im Block Lauf der Altersklasse M 14 waren drei Niederraunauer für die Farben des LAZ Kreis Günzburg am Start. Noah Bosch (1938 Punkte), Paul Kirschenhofer (1862) und Lukas Weber (1848) landeten hintereinander auf den Rängen zwei bis vier. Die Punkte aller fünf Jugendlichen brachten dem TSV den Schwaben-Titel in der Mannschaftswertung Blockwettkämpfe. Emma Gamperling startete im Block Lauf der Jugend W 14 und erreichte hier 1657 Punkte. Den abschließenden Lauf über 2000 Meter absolvierte sie in 8:38,71 Minuten.

Dreikampftag auf dem Sportgelände

Am Wochenende 20./21. Mai ist der TSV Niederraunau Gastgeber für zwei Wettkämpfe. Am Samstag messen sich die Kinder der Altersklasse U 8 und U 10 mit Kindern aus dem Kreis Mittel- und Nordschwaben. Am Sonntag steht der traditionelle Dreikampftag auf dem Sportgelände an. Absolviert werden hier die Disziplinen Sprint, Weitsprung und Wurf. Zum Abschluss treten die Teilnehmer zudem in einer Biathlon-Staffel gegeneinander an. Beginn ist um 10 Uhr, Mitmachen dürfen alle. (AZ)

Anmeldungen für den Dreikampftag bitte per E-mail an tsv-niederraunau-abt.leichtathletik@gmx.de oder vor Ort.