Ein Urgestein der Leichtathletik im Landkreis Günzburg zieht sich zurück

Plus Die Leichtathleten im LAZ Kreis Günzburg verabschieden Manfred Skibbe. Von Ruhestand kann für den 81-Jährigen vorerst aber keine Rede sein.

Ein „Urgestein der Leichtathletik“ sei Manfred Skibbe in seinen Augen, versicherte Gerhard Pfeiffer. Der Vorsitzende des Leichtathletik-Zentrums (LAZ) Kreis Günzburg verabschiedete nun den heute 81-Jährigen nach jahrzehntelangem Engagement für diese Sportart.

60 Jahre lang war der Burgauer nicht nur als aktiver Sportler, sondern auch als Funktionär leidenschaftlich in seinem Element – und das weit über den heimischen Landkreis Günzburg hinaus.