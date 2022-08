Manuela Groß aus Krumbach ist schon topfit für die DM

Leichtathletin Manuela Groß holt in Bayern fünf Senioren-Titel. Die Leistungen in ihrer Paradedisziplin machen ihr Mut für das Unternehmen Titelverteidigung bei der DM.

Manuela Groß (LAZ Kreis Günzburg) hat ihrer glanzvollen Laufbahn als Leichtathletin einen weiteren Höhepunkt hinzugefügt. Bei den Bayerischen Senioren-Meisterschaften in München holte die im Sprint-/Sprung-bereich äußerst vielseitige Sportlerin in der Altersklasse 50 fünf Titel. Ihr sportliches Hauptziel in diesem Jahr 2022 ist eine Etage höher anzusiedeln: Die Krumbacherin wird Mitte September an den Deutschen Senioren-Weltmeisterschaften in Erding teilnehmen.

Groß war im Dantestadion praktisch konkurrenzlos unterwegs. Zwei Titel heimste sie als Einzelstarterin ein, dreimal ließ sie eine Kontrahentin hinter sich. Siege feierte sie über 100, 200 und 400 Meter (14,77, 31,76 und 74,84 Sekunden) sowie im Hoch- und Weitsprung (1,46 und 4,62 Meter). Die ersten drei Disziplinen absolvierte Groß innerhalb von anderthalb Stunden – nicht nur deshalb war sie mit ihren Leistungen zufrieden.

Erst nach Böhmen, dann nach Oberbayern

Die Titelkämpfe in München markierten für die Krumbacherin einen vergleichsweise späten Saisoneinstieg. Die aus ihrer Perspektive wichtigsten Wettkämpfe stehen erst noch an. In wenigen Tagen wird sie sich Richtung Tschechien aufmachen, wo in Lovosice an der Elbe ein Wettkampf mit internationaler Beteiligung stattfindet. Und in Erding möchte sie etwas später ihren Vorjahres-Titel in ihrer Paradedisziplin Hochsprung wiederholen. Die übersprungenen 1,46 und hauchzart gerissenen 1,49 Meter von München machen ihr Mut. (ica)

