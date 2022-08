Manuela Groß aus Krumbach feiert goldene Tage in Tschechien

Auf europäischer Bühne siegt Leichtathletin Manuela Groß aus Krumbach bei den Seniorinnen 50 viermal. Eine persönliche Bestleistung kann sie versilbern.

Vier Siege und einen zweiten Platz hat Manuela Groß bei den als „private Weltmeisterschaft“ beworbenen Masters Europa der Leichtathletik-Routiniers in Lovosice (Tschechien) erreicht. Die Krumbacherin startete jeweils in der Seniorinnen-Klasse 50.

Paradedisziplin Hochsprung

Gold gab’s für Groß unter anderem in ihrer Paradedisziplin Hochsprung. Hier erreichte sie 1,45 Meter und siegte in einem Dreier-Feld mit klarem Vorsprung auf die Deutsche Ute Paulsen (1,36) und die Tschechin Martina Berankova (1,25). Vergleichsweise groß war das Feld der Starterinnen im Weitsprung. Fünf Ü50-Leichtathletinnen gingen hier auf Titeljagd, am Ende hieß die Gewinnerin erneut Manuela Groß. Ihren 4,42 Metern noch am nächsten kam Martina Berankova (4,00).

Über 100 Meter setzte sich Groß in 15,34 Sekunden gegen ihre einzige Konkurrentin Claudia Hörhold aus Deutschland (15,46) durch. Das vierte Gold holte sie in der Mixed-Staffel. Als einziges Quartett startend, bewältigte die deutsch-britisch-österreichische Kombination die 4 x 100 Meter in 52,77 Sekunden. Iris Opitz, Leeroy Golding und Eduard Gonaus waren ihre Partner.

10,67 Meter im Kugelstoßen

Ihre Silbermedaille im Kugelstoßen garnierte die Krumbacherin mit einer persönlichen Bestleitung von 10,67 Meter. Unter neun Starterinnen setzte sich Ute Paulsen mit 11,01 Metern an die Spitze. Auch die Dritte, Malgorzata Krzyzan, übertraf mit dem drei Kilo schweren Sportgerät die Zehn-Meter-Grenze (10,35). (ica)

