Tobias Ritter aus Deisenhausen ist der König der Straßenläufer

Nach dem Bayern-Triumph über zehn Kilometer auf der Straße peilt Läufer Tobias Ritter aus Deisenhausen schon den nächsten sportlichen Höhepunkt an.

Tobias Ritter aus Deisenhausen ist Bayerischer Meister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Bei den Titelkämpfen in Aichach setzte sich der vor wenigen Monaten vom FC Ebershausen zu Telis Finanz Regensburg gewechselte Sportler in 31:03 Minuten durch.

Start-Ziel-Sieg

Es war ein Start-Ziel-Sieg des Favoriten, der das Rennen über die gesamte Distanz dominierte. Als nächste Herausforderung nimmt Ritter die Bayerische Berglauf Meisterschaft an, die am 7. August am Tegelberg stattfindet.

An den Landesmeisterschaften in Aichach nahmen noch einige weitere Aktive aus dem Landkreis Günzburg teil. Schnellster nach Ritter war Christian Sperlich (FC Ebershausen), der in 37:12 Minuten Platz zwei in der Altersklasse M45 belegte. Einen Sieg feierte Susanne Schader-Schmid (SV Mindelzell), die 43:34 Minuten benötigte und damit Bayerische Seniorenmeisterin in der Klasse W55 wurde. (bir)

Weitere Ergebnisse

M40: 2. Phillip Kerler (LAZ Günzburg), 39:08

M60: 2. Hans Hörmann (FC Ebershausen), 40:10

M55: 2. Johann Bisle (SV Mindelzell), 41:41

M60: 3. Engelbert Walter (FC Ebershausen), 41:44

W55: 2. Samia Boricha (SV Mindelzell), 48:02

W45: 3. Anja Gartner (FC Ebershausen), 49:10