Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Verletzte und hoher Schaden sind die Folgen eines Unfalls in Krumbach. Zwei Automobile waren am Montagmorgen auf der Lichtensteinstraße in Richtung Bahnhof in Krumbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte die vordere Fahrerin auf Höhe der Fachoberschule in einen Parkplatz einbiegen. Der nachfolgende Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ).

