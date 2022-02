Faschingserinnerungen im Kreis Günzburg: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Wie der Fasching einst in Krumbach und Umgebung gefeiert wurde. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

Fasching? Die nicht enden wollende Corona-Krise lässt da nur sehr wenig zu. Doch umso mehr denken wohl viele sehr gerne an schöne Faschingserlebnisse zurück. Dies wollen wir mit einer neuen Leserbilderaktion unter dem Motto "Fasching anno dazumal" aufgreifen? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Fasching? Gerne können Sie uns Ihre Fotos schicken!

"Fasching anno dazumal": Das führt uns in der Region oft zurück in die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen hatten Not und Entbehrungen endlich hinter sich gelassen, die Freude am Feiern war ungeheuer groß. Tausende von Besuchern kamen zu Faschingsumzügen. Im Krumbacher Stadtsaal beispielsweise gab es Bälle wie etwa den "Flurer-Ball", die bis heute einen geradezu legendären Ruf haben. Beim Fasching machten damals alle mit - so haben viele Zeitzeugen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung.

Im Fasching waren auch die Sportvereine sehr aktiv

Zahlreiche Heimatvertriebene kamen nach Kriegsende in unsere Region. Nach all dem, was sie erleben mussten, wurde der Fasching für sie oft zu einem besonderen Fixpunkt. Ihre landsmannschaftlichen Vertretungen organisierten zahlreiche Bälle. Sehr aktiv waren beispielsweise auch die Sportvereine.

All diese besonderen Erlebnisse möchten wir im Rahmen unserer neuen Leserbilderaktion in den nächsten Faschingstagen aufgreifen. Gerne können Sie Fotos mit Ihren persönlichen Faschingserlebnissen an die Mittelschwäbischen Nachrichten, E-Mail: redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de oder auch per Post an die Adresse Bahnhofstraße 48, 86381 Krumbach, schicken. Oder auch gerne an die Günzburger Zeitung, E-Mail: redaktion@guenzburger-zeitung.de. Postanschrift: Hofgasse 9, 89312 Günzburg schicken. Bitte schreiben Sie dazu, wer und was auf dem Bild zu sehen ist. Wichtig sind auch Angaben, wo und an welchem Ort das Bild aufgenommen wurde. Wir freuen uns sehr auf Ihre Einsendungen, die wir gerne in den nächsten Tagen in unserer gedruckten Ausgabe und online veröffentlichen!

Lesen Sie dazu auch