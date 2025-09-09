Bye bye Badespaß: Freibad Krumbach schließt am Samstag

Eigentlich hatte man bei den Stadtwerken Krumbach schon überlegt, ob sich die Badesaison über den Schulanfang hinaus noch verlängern ließe. Bis mindestens 15. September sollte das Bad eigentlich offen bleiben. Doch nun ist sogar schon am Wochenende vor dem Unterrichtsbeginn Schluss mit dem Vergnügen im Freibad: Die Freibadsaison endet am Freitag, 12. September, ab Samstag ist das Freibad geschlossen, teilt Werkleiter Martin Strobel mit. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage machen ohnehin wenig Appetit auf das Baden draußen. An die schönen Tage dieses Freibad-Sommers in Günzburg hat Leserin Heidrun Bisle mit ihrem Foto erinnert: „Was haben wir für ein schönes Freibad in Krumbach. Schade, dass die Saison bald zu Ende geht“, schreibt sie dazu. (AZ)

