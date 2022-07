Infos zu "Live am Marktplatz" 2022: Termine und Programm

"Live am Marktplatz" 2022 in Krumbach: Nach einer gefühlt endlosen Corona-Pause geht es wieder rund. Wann sind die Termine? Welches Programm wird geboten?

"Freier Eintritt, mega Entertainment, geile Sache - oder?" Mit diesem aufmunternden Spruch der Veranstalter wird "Live am Marktplatz" in Krumbach im Jahr 2022 zu neuem Leben erweckt. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu den Terminen und dem Programm wissen möchten.

"Live am Marktplatz" in Krumbach 2022: Die Termine

Fünfmal in diesem Sommer: Hier kommen die Termine und auch gleich die Ausweichtermine, die hoffentlich niemand benötigt:

Datum Uhrzeit Ausweichtermin Samstag, 4. Juni 2022 19.30 Uhr - Samstag, 18. Juni 2022 19.30 Uhr 25.06.22 Samstag, 2. Juli 2022 19.30 Uhr 09.07.22 Samstag, 16. Juli 2022 19.30 Uhr 23.07.22 Samstag, 30. Juli 2022 19.30 Uhr 06.08.22

Welche Bands und Gruppen stehen auf dem Programm von "Live am Marktplatz" 2022?

NO FRIDGE

Termin: Samstag, 04.06.2022, 19.30 Uhr

Samstag, 04.06.2022, 19.30 Uhr Mitglieder: Carsten Hisley – Lead Vocals, Patrick Henschke – Guitar & Vocals, Manfred Biedermann – Guitar & Vocals, Markus Maier – Bass & Backing Vocals, Matthias Minich – Drums

Carsten Hisley – Lead Vocals, – Guitar & Vocals, – Guitar & Vocals, – Bass & Backing Vocals, – Drums Genre: Rock & Hard Rock

Rock & Hard Rock Profil: Die Band performt feinsten Gitarrenrock. Die fünfköpfige Band aus dem Stuttgarter Raum setzt sich aus begeisterten Könnern zusammen, die bekannte Rocksongs der vergangen vier Dekaden draufhaben. Zu ihren Titeln zählen Klassiker wie Dead Or Alive, Sex On Fire oder Rebel Yell .

OUT IN THE STICKS BIG BAND

Termin: Samstag, 18.06.2022, 19.30 Uhr. Ausweichtermin : 25.06.2022

Samstag, 18.06.2022, 19.30 Uhr. : 25.06.2022 Mitglieder: 30 Musiker aus Burgau und Umgebung

30 Musiker aus und Umgebung Genre: Jazz, Swing, Rock und Pop Musik

Jazz, Swing, Rock und Pop Musik Profil: Das Repertoire der Big Band spannt sich von Klassikern (etwa Glenn Miller , Aretha Franklin und den Blues Brothers) bis hin zu Zeitgenossen wie Robbie Williams , Michael Bublé und Tina Turner . Ein satter Sound, die gekonnte dynamische Bandbreite und der ausgewogene Big Band-Sound machen die Band zu einem musikalischen Erlebnis der Extraklasse.

GREG IS BACK

Termin: Samstag, 02.07.2022, 19.30 Uhr. Ausweichtermin : 09.07.2022

Samstag, 02.07.2022, 19.30 Uhr. : 09.07.2022 Mitglieder: Ziemlich viele, schreibt der Veranstalter und schickt ein Smiley hinterher.

Ziemlich viele, schreibt der Veranstalter und schickt ein Smiley hinterher. Genre: A cappella XXL, Pop, Rock

A cappella XXL, Pop, Rock Profil: "Greg is back - A cappella XXL", ist ein hierzulande einzigartiges Ensemble, bei dem 36 individuell mikrofonverkabelte Sängerinnen und Sänger sich a cappella in einer Welt von Rock und Pop bewegen - auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht. Der Chor lässt dabei so ziemlich alles vergessen, war man normalerweise als "Chor" im Kopf hat. Auftrittsorte liegen normalerweise in der Preisklasse "Kongress am Park" Augsburg oder dem Münchner Circus Krone - und aufwärts.

MAYDAY

Termin: Samstag, 16.07.2022, 19.30 Uhr. Ausweichtermin 23.07.2022

Samstag, 16.07.2022, 19.30 Uhr. 23.07.2022 Mitglieder: Thomas Hafner (Schlagzeug), Georg Hofmeister (Gitarre), Helmuth Schiersner (Keyboards/Gesang), Wolfgang Schiersner (Gitarre/Gesang), Ludwig Weiß (Bass)

(Schlagzeug), (Gitarre), Helmuth Schiersner (Keyboards/Gesang), Wolfgang Schiersner (Gitarre/Gesang), (Bass) Genre: Cover-Versionen ohrwurmartiger Rocknummern der 1980er und 1990er Jahre – unter anderem von Genesis, Van Halen, Kiss, Alan Parsons Project, oder Bryan Adams . Und: aktuelle Songs aus den Charts.

Cover-Versionen ohrwurmartiger Rocknummern der 1980er und 1990er Jahre – unter anderem von Genesis, Van Halen, Kiss, Alan Parsons Project, oder . Und: aktuelle Songs aus den Charts. Profil: Hemmunslos abtanzen, Party, Spaß - das ist das Markenzeichen dieser munteren Truppe, und die Lust am gemeinsamen Musikmachen quillt den fünf Musikern aus sämtlichen Knopflöchern. Dabei suchen sie einen möglichst engen Kontakt zu ihrem Publikum, der die sprühenden Funken ihrer Musik über die Rampe springen lässt.

SHAKIN' UP