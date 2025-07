Lkw-Fahrer kracht gegen Krumbacher Fußgängerampel und fährt einfach weiter

Ein Zeuge hat am Mittwoch in Krumbach beobachtet, wie ein Lastwagen in eine Ampel fuhr. Laut Polizeibericht fuhr der Lkw gegen 15 Uhr an der Einmündung Ulmer Straße zur Bahnhofstraße rückwärts gegen jene Fußgängerampel. Der Lkw-Fahrer stieg aus, schaute sich den Schaden an und fuhr anschließend davon.

Die Polizei hält den Lkw-Fahrer in Thannhausen an

An der Ampelanlage entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Anhand des übermittelten Kennzeichens konnte der Sattelzug in Thannhausen angehalten und kontrolliert werden. Da der Fahrer laut Polizei keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich erhoben. (AZ)