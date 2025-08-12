Löhne und Gehälter im Kreis Günzburg sind 2024 um 5,2 Prozent gestiegen

Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Günzburg hatten im Jahr 2024 durchschnittlich 185 Euro mehr im Geldbeutel als noch im Jahr zuvor. Das geht aus einer Statistik der Agentur für Arbeit hervor, die sich mit den Medianentgelten befasst hat. Die Untersuchung zeigt aber auch, dass die Gehaltsunterschiede bei Frauen und Männern im Landkreis nach wie vor groß sind.

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional und nach Geschlecht? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 31.12.2024) beleuchtet den Verdienst in unterschiedlichen Facetten. Dabei wird der Median (mittleres Arbeitsentgelt) der monatlichen Bruttoentgelte sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter zugrunde gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit.

Günzburg: Medianentgelt steigt, Gender-Pay-Gap bleibt weiterhin eine Herausforderung

Das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten lag demnach im Jahr 2024 im Landkreis Günzburg bei monatlich 3715 Euro. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Löhne und Gehälter somit um 185 Euro oder 5,2 Prozent gestiegen. Das deutliche Plus erklärt sich insbesondere mit Entgeltzuwächsen in Folge von höheren Tarifabschlüssen.

Während das Medianentgelt der Männer bei 3.831 Euro lag, erzielten Frauen 3.396 Euro. Die Differenz betrug damit 435 Euro und sank im Vergleich zum Jahr 2023 um 25 Euro. Ausschlaggebend für das deutliche Gap ist nach Angaben der Agentur für Arbeit, dass Frauen überproportional in schlechter bezahlten „typischen Frauenberufen“ arbeiten und seltener Führungspositionen einnehmen. Zudem verhindern oftmals familienbedingte Erwerbsunterbrechungen Aufstiegschancen und in diesem Zuge höhere Einkommen.

Gehälter im Landkreis Günzburg: Männer verdienen im Schnitt 435 Euro mehr als Frauen

Während Menschen ohne Berufsabschluss 3.002 Euro erzielten, lag der Verdienst bei Arbeitnehmern mit anerkanntem Berufsabschluss bei 3.774 Euro. Akademiker erzielten im Median 5.459 Euro. Silke Königsberger, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Donauwörth, erläutert dazu: „Qualifikation wirkt sich geschlechterübergreifend positiv aus, das ist nicht neu. Die vorgelegten Zahlen machen deutlich: Eine abgeschlossene Berufsausbildung bietet nicht nur bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch eine gute Entlohnung über das gesamte Erwerbsleben. Ein Berufsabschluss kann auch während einer Beschäftigung nachgeholt werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt dabei und berät zu Qualifizierungsmöglichkeiten. Das ist ein Gewinn für den Betrieb um den Fachkräftebedarf zu decken und für die Beschäftigten die Chance auf eine besser bezahlte Stelle.“

Mit zunehmendem Lebensalter steigt bei den Beschäftigten das Entgelt. Arbeitnehmer unter 25 Jahren erzielten 3126 Euro, 25- bis unter 55-Jährige 3770 Euro. Die Arbeitnehmer mit 55 Jahren und älter erwirtschafteten 3907 Euro. Das Medianeinkommen für ganz Deutschland liegt laut Agentur für Arbeit bei 4013 Euro. Die höchsten Medianentgelte erzielten Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 4527 Euro, Baden-Württemberg mit 4356 Euro und Hessen mit 4325 Euro. Bayern liegt im Ranking auf Platz 5. Hier lag der Median bei 4166 Euro und damit deutlich über dem Durchschnitt im Kreis Günzburg. In Mecklenburg-Vorpommern (3294 Euro), Thüringen (3307 Euro) und Sachsen-Anhalt (3353 Euro) ist der Median am geringsten.

Günzburg: Anstieg der Medianentgelte wirkt sich auf Frauen und Männer unterschiedlich aus

In der Statistik der Agentur für Arbeit werden nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Die Daten basieren auf der Meldung der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Da Löhne und Gehälter nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung gemeldet werden, die im vergangenen Jahr bei 7550 Euro in Westdeutschland und 7450 Euro in Ostdeutschland lag, ist nach Angaben der Statistiker nicht für alle Beschäftigten bekannt, wie hoch das tatsächlich erzielte Entgelt war. Die Statistik der BA weist deswegen das Medianentgelt aus, das heißt, die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt, das unter diesem Medianentgelt liegt, die andere Hälfte liegt darüber. Die BA erhebt die Entgelte immer zum Stichtag 31. Dezember für alle Vollzeitbeschäftigten. (AZ)