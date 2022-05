Alles Gute kommt in Thannhausen von oben

Plus Das Fallschirmspringer-Spektakel fesselt Veranstalter und Fans in Thannhausen. Wie das Zielspringen funktioniert und wie sich der aktuell weltbeste Akteur präsentiert.

Alle Blicke sind nach oben gerichtet. Die Wolken verdecken die Sicht. Man kann nur dem Geräusch des rotierenden Propellers folgen. Dann sieht man den ersten Springer. Nach zehn Sekunden im freien Fall öffnet sich sein Fallschirm. Kurz drauf öffnet sich weit oben der nächste Schirm. Nach 20 Sekunden sind fünf Fallschirmspringer am Himmel über Thannhausen zu sehen. Sie fliegen gestaffelt und haben alle das gleiche Ziel: die Zielscheibe am Boden. Nun wechseln die Blicke vom Himmel auf die Erde. Wird nun gleich das Signal erklingen, das die perfekte Landung anzeigt? Tatsächlich, es weht über den gesamten Flugplatz. Der erste Springer ist auf der Zielscheibe perfekt im Nullpunkt gelandet. Schnell packt er seinen Schirm zur Seite, denn schon der nächste Teamkollege ist im Anflug. Nach insgesamt sieben Minuten hat die gesamte Mannschaft wieder festen Boden unter den Füßen.