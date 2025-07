Mähdrescher streift geparkten Pkw und verursacht 12.000 Euro Schaden

In Attenhausen hat sich am Samstagabend gegen 18.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr ein 29-Jähriger mit einem Mähdrescher die St.-Otmar-Straße entlang. Dabei streifte er mit der Einstiegsleiter des Mähdreschers einen an der Straße geparkten Pkw. Die gesamte linke Seite des Autos sei so in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Attenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis