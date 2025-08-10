Icon Menü
Uttenhofen

Mähdrescher während Feldarbeiten bei Uttenhofen komplett ausgebrannt

Der Mähdrescher eines 35-Jährigen ist am Freitagabend nahe dem Ziemetshauser Ortsteil Uttenhofen in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist immens.
    Lag es an einem technischen Defekt, dass ein Mähdrescher bei Uttenhofen ausbrannte?
    Lag es an einem technischen Defekt, dass ein Mähdrescher bei Uttenhofen ausbrannte? Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Der Mähdrescher eines 35-Jährigen ist am Freitagabend in Brand geraten, als dieser nördlich von dem Ortsteil Uttenhofen mit der landwirtschaftlichen Maschine Feldarbeiten durchführte. Wie die Polizei mitteilte, fing das Fahrzeug während der Mäharbeiten Feuer und brannte vollständig aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug wird auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. (AZ)

