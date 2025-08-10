Mähdrescher während Feldarbeiten bei Uttenhofen komplett ausgebrannt

Der Mähdrescher eines 35-Jährigen ist am Freitagabend in Brand geraten, als dieser nördlich von dem Ortsteil Uttenhofen mit der landwirtschaftlichen Maschine Feldarbeiten durchführte. Wie die Polizei mitteilte, fing das Fahrzeug während der Mäharbeiten Feuer und brannte vollständig aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug wird auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. (AZ)

