Familienvater bittet nach Führerscheinentzug um mildere Strafe

Im Juli 2024 setzte sich ein Mann aus dem südlichen Landkreis Günzburg am späten Abend in sein Auto. Kurze Zeit später rammte er in Thannhausen ein anderes geparktes Fahrzeug – und beging Fahrerflucht. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann, der sich vor dem Amtsgericht wegen seiner Taten verantworten musste, 2,19 Promille im Blut. Bei der späteren Unfall- und Anzeigenaufnahme eskalierte die Situation: Seine Ehefrau, mit der er sich zuvor gestritten haben soll, war ebenfalls an die Unfallstelle gekommen. Mehrfach soll der Angeklagte sie aufgefordert haben, zu gehen. Als die Polizeibeamten ihn von ihr wegschoben, leistete der Mann Widerstand, bis die Polizisten ihn fixierten und fesselten.

Nadine Ballweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis