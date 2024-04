Thannhausen

Betrüger bringen Thannhauser um mehrere Hunderttausend Euro

Mit einer vermeintlichen Anlage in Kryptowährungen hat ein Mann aus Thannhausen Millionen verloren.

Ein Mann aus Thannhausen will in Kryptowährungen investieren und überweist viel Geld an ausländische Konten. Jetzt hat er keinen Zugriff mehr auf die Gelder.

Einem 59-Jährigen und einem 60-Jährigen werden traumhafte Renditen bei Investments versprochen. Betrüger bringen die Geschädigten über mehrere Monate hinweg um einen Geldbetrag im oberen sechsstelligen Bereich. Einer von ihnen kommt aus Thannhausen. Über mehrere Monate hinweg kontaktierten Betrüger den 59-jährigen Geschädigten, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Die unbekannten Täter gaben sich als „Broker“ aus und warben für Investitionen im Bereich von Kryptowährungen. Die Betrüger suggerierten dem Thannhauser hohe Gewinnmöglichkeiten durch entsprechende Investitionen und Anlagen in die verschiedenen Kryptowährungen, und resultierend daraus eine hohe Rendite für den Geschädigten. So wird man nicht zum Opfer: Tipps der Polizei 1 / 4 Zurück Vorwärts Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)

Durch eine geschickte Gesprächsführung und falsche Angaben folgte der 59-Jährige den Anweisungen der Täter, mit dem Ziel, mehrere gewinnbringende Investitionen zu tätigen. Der Geschädigte überwies mehrfach hohe Summen auf ausländische Bankkonten. Über das Geld konnte der Geschädigte im weiteren Verlauf nicht mehr verfügen, sodass ihm ein finanzieller Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand. Außerdem gibt es einen weiteren Geschädigten aus dem nördlichen Landkreis Oberallgäu, der Geld im niedrigen Millionenbereich verlor. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Anrufbetrüger aufgenommen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Anlagebetrug schützt Erst kürzlich hat ein junger Mann auch bei der Krumbacher Polizei Anzeige erstattet, dass er 27.000 Euro durch einen Anlagebetrug verloren hat. Wie die Betrüger vorgehen zeichnet das Polizeipräsidium nach: Anleger sollten sich nicht von scheinbar lukrativen Angeboten leiten lassen und gerade bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein. Denn hinter den Angeboten und Versprechungen verbergen sich oft Anlagebetrüger, die mit dem Versprechen auf sehr hohe Gewinne, etwa hohen Zinsen, an das Geld der Anleger wollen. Scheinbar professionelle Anlageberater versprechen telefonisch oder über Anzeigen im Internet Renditen von bis zu 1000 Prozent.

Krumbach Anlagebetrug: Junger Mann verliert 27.000 Euro Dabei kommt ihnen die für Laien oft undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte entgegen, aber auch die angesichts hoher Renditen fehlende Vorsicht potenzieller Anleger. Nach ersten Investitionen scheint sich das Investment der Anleger rasch zu vermehren. In Wahrheit ist das Geld jedoch längst weg. Noch gravierender wird es, wenn die Täter eine sogenannte Remote-Software (Fernwartungssoftware) auf den PC ihrer Opfer aufspielen, um vermeintlich bessere Beratung anbieten zu können. Hierdurch können die Täter direkt auf das Online-Banking der Opfer zugreifen. Die Polizei gibt folgende Tipps, wie man sich schützen kann: Schließen Sie keine Geldanlagen am Telefon ab!

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen

Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere „Siegel“) sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen

Handelt es sich um ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) oder einem anderen EU-Land lizenziertes Unternehmen? Prüfen Sie das in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter www.bafin.de (AZ mit adö)

