Nattenhausen

vor 19 Min.

DJ stürzt von Podest: So kam es zum Notarzteinsatz auf der Osterhasenparty

Plus Junger Mann stürzt aus rund vier Metern Höhe im Festzelt der Osterhasenparty herunter. Wie es ihm jetzt geht und was der Veranstalter dazu sagt.

Von Annegret Döring

Seit Jahren richtet der Autenrieder Club Nattenhausen im Dorf vor Ostern eine Osterhasenparty mit Musik aus. Dazu wird auf dem dorfintern "Verkehrsübungsplatz" genannten Gelände oberhalb des Breitenthaler Ortsteils Nattenhausen ein kleines Festzelt aufgestellt. Ausgelassen wird gefeiert bis in die Nacht. Doch dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Zwischenfall: Eine Person ist etwa vier Meter in die Tiefe von einem Podest gestürzt.

Der Vorsitzende des rund 120 Mitglieder zählenden Bierclubs, Christoph Seitz, bedauert den Vorfall außerordentlich. Der Verein spendet aus den Einnahmen der Party regelmäßig an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Seit fünf Jahren steht Seitz dem Verein vor. Jetzt sei zum ersten Mal etwas passiert. Das sei wirklich dumm gelaufen. Eigentlich sei die Party schon fast vorbei gewesen. Die Musik war bereits aus um kurz nach halb drei Uhr nachts am Sonntag und man sei am Abbauen gewesen. Rund 50 Menschen waren Augenzeugen zufolge noch im Festzelt. Er selber habe den Unfall nicht gesehen, aber jemand sei gleich zu ihm gekommen und habe ihn darüber informiert, dass eine Person gestürzt sei. Sofort sei er hingeeilt und habe sich zusammen mit einer Medizinstudentin und einer Frau, die bei der Krumbacher Feuerwehr Mitglied sei, um den Verletzten gekümmert. Letzterer war der Discjockey der Party, der mit dem Zusammenpacken von Equipment beschäftigt war. Er sei von dem Podest herunter auf einen Biertisch gestürzt, der dann umgekippt sei, sodass das Unfallopfer auf dem gepflasterten Boden landete. Seitz meint, der Biertisch habe den Fall etwas abgefangen. Schlimmer wäre es sicherlich gewesen, wenn der Mann direkt auf den Pflasterboden gefallen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen