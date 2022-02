Unter der Decke von Vesperbild kann man großer Kunst begegnen

Plus Der ursprüngliche Maler der Vesperbild-Wallfahrtskirche konnte offenbar in rasantem Tempo arbeiten. Welche faszinierenden Details die Renovierung enthüllt.

Er soll gewettet haben, er könne in der kurzen Zeitspanne während des Angelusläutens einen Engel malen, erzählte Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart über den Maler Balthasar Riepp. Der Künstler malte 1754 die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild aus. Beim Ortstermin direkt unter den Deckengemälden schwärmte Erwin Reichart vom Genie des Malers, der zu seiner Zeit zu den ganz Großen der Zunft zählte.