Bei Vesperbild stoßen zwei Fahrzeuge zusammen

Bei einem Unfall bei Vesperbild entsteht ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Beide Pkw müssen abgeschleppt werden.

Am Montag, gegen 14.35 Uhr wollte eine 47-jährige Pkw-Fahrerin bei Maria Vesperbild von der Bauhofer Straße kommend in die Kreisstraße einbiegen. Hierbei missachtete die Frau laut Polizei die Vorfahrt eines Pkw, der auf der Kreisstraße unterwegs war. Der vorfahrtsberechtigte Pkw stieß frontal in die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs. Die 47-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Die 28-jährige Fahrerin des vorfahrtsberechtigen Pkw trug laut Bericht der Polizei leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ziemetshausen war zur Verkehrslenkung eingesetzt. (AZ)