Beim Besuch in Maria Vesperbild atmet Georg Gänswein durch

Tausende Gläubige feiern an Mariä Himmelfahrt am Wallfahrtsort Maria Vesperbild mit Kardinal Georg Gänswein das feierliche Pontifikalamt an der Mariengrotte.

Plus Die unfreiwillige Rückkehr des Erzbischofs nach Süddeutschland ist im Wallfahrtsort nur am Rande ein Thema. Was Gänswein mit Maria Vesperbild verbindet.

Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, später wird er von "Heimkommen" sprechen. Als Erzbischof Georg Gänswein vor das Maria Vesperbilder Pilgerhaus tritt, wird er mit Beifall empfangen. Sein schwieriges Verhältnis zu Papst Franziskus, seine Versetzung aus Rom, das wirkt an Mariä Himmelfahrt im Wallfahrtsort Maria Vesperbild weit weg. Vesperbild, das ist eine Art Heimspiel für ihn. Die zahlreichen Menschen vor dem Pilgerhaus halten sein Buch "Nichts als die Wahrheit" in ihren Händen, lassen es von Gänswein im Pilgerhaus signieren. Danach zelebriert der 67-Jährige vor über 5000 Menschen das Pontifikalamt.

In seiner Predigt spricht Gänswein über die Bedeutung des Festes Mariä Himmelfahrt und die Aufnahme Mariens "mit Leib und Seele in den Himmel". Diese Aufnahme sei ein "Angenommen-Sein". Auch für Menschen, die bittere Einsamkeit und Verleumdung erfahren hätten. In seiner Predigt fällt das Stichwort "Narben". Deutet Gänswein hier auch eigene Verletzungen an? Nach all den Gesprächen mit Papst Franziskus, der ihn schließlich nach der Veröffentlichung seines Buches "Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt XVI." in seine Heimatdiözese Freiburg geschickt hatte? Das bleibt am Himmelfahrtsabend der Interpretation der Zuhörerinnen und Zuhörer überlassen. Gänswein möchte offensichtlich auf all das in Maria Vesperbild nicht näher eingehen. Er sei auch gekommen, um hier durchzuatmen und sich zu erholen, hatte Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart im Vorfeld des Besuchs erklärt.

