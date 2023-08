Maria Vesperbild

07:32 Uhr

So bereitet sich Maria Vesperbild auf den Besuch von Georg Gänswein vor

Plus Zwischen dem Papst und dem früheren Privatsekretär von Benedikt XVI., Georg Gänswein, herrscht ein angespanntes Verhältnis. Das soll in Maria Vesperbild aber keine Rolle spielen.

Von Peter Bauer

Monsignore Erwin Reichart blickt auf die Wetter-App seines Handys. "Ah, das Wetter wird sicherlich sonnig an Mariä Himmelfahrt", freut sich der Vesperbilder Wallfahrtsdirektor. Aber der Besuch, der am Himmelfahrtstag im bekannten Wallfahrtsort erwartet wird, steht in einer gewissen Weise auch unter stürmischen Vorzeichen. Bekanntlich ist das Verhältnis zwischen Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., und Papst Franziskus angespannt. Nach der Veröffentlichung seines Buches "Nichts als die Wahrheit", in dem Gänswein Einblicke in das Innenleben des Vatikans gibt, wurde Gänswein von Franziskus aus Rom in seine Heimat Freiburg versetzt. Reichart ist gleichermaßen davon überzeugt, dass all diese Hintergründe beim Gottesdienst mit dem Titularerzbischof am Himmelfahrtstag, 15. August, keine Rolle spielen werden.

Gänswein und Vesperbild? Diese Verbindung reicht weit zurück. Es ist auch ein besonderer Draht zwischen Gänswein und Wilhelm Imkamp, der von 1988 bis 2017 Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild war. Beide studierten in den 1970er-Jahren an der Päpstlichen Universität Gregoriana. So entwickelte sich über Jahrzehnte hinweg eine Freundschaft, die Gänswein immer wieder auch nach Vesperbild geführt hat. Gänswein war eine Zeit lang "mindestens einmal im Jahr hier, hat hier Exerzitien und Ferien gemacht, hat hier ausgespannt, auch Aushilfen übernommen", hat Imkamp vor einiger Zeit in einem Interview mit unserer Zeitung berichtet. 2014 zelebrierte er an Mariä Himmelfahrt das Pontifikalamt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen