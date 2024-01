Bischof Voderholzer kommt auch am Dreikönigstag nach Vesperbild

Der Regensburger Bischof, der am 15. August in Maria Vesperbild erwartet wird, kommt auch am 6. Januar in den bekannten Wallfahrtsort.

Am Himmelfahrtstag (15. August) wird der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer bekanntlich im Wallfahrtsort Maria Vesperbild zu Gast sein. Wie die Wallfahrtsdirektion jetzt ankündigt, wird Voderholzer über diesen Termin hinaus bereits am Feiertag Heilige Drei Könige (Samstag, 6. Januar) in Maria Vesperbild einen Gottesdienst zelebrieren.

"Der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer ist ein großer Kenner und Förderer der Krippenbaukunst. Auf seiner Studienreise ins „Schwäbische Krippenparadies“ stattet er dankenswerterweise wieder der „Schwäbischen Hauptstadt Mariens“ an Dreikönig einen Besuch ab", schreibt die Wallfahrtsdirektion in ihrer aktuellen Mitteilung. Am Samstag, 6. Januar "feiert er um 10.15 Uhr ein feierliches Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche." Der festliche Gottesdienst wird vom Musikverein Ziemetshausen und von den Geschwistern Wölfle musikalisch umrahmt.

In Maria Vesperbild wird das Dreikönigswasser geweiht

Am Vorabend (5. Januar) wird in Maria Vesperbild um 18.40 Uhr das Dreikönigswasser geweiht. "Weil Dreikönig neben Ostern in der frühen Kirche der wichtigste Tauftag war, ist die Wasserweihe an diesem Tag ein bis in die ersten Jahrhunderte zurückgehender Brauch.", erklärt die Wallfahrtsdirektion. In Maria Vesperbild werde das Wasser nach dem alten Ritus geweiht und dies erfreue sich "ganz großer Beliebtheit". Das „Dreikönigswasser“ könne danach und in den kommenden Tagen abgeholt werden.

Am Dreikönigsfest werden in jeder heiligen Messe auch Weihrauch, Salz und Kreide geweiht. Als kleine Besonderheit gibt es am Schriftenstand auch kleine Päckchen, wo neben Weihrauch und Kreide auch eine Weihrauchkohle enthalten ist. So könne jeder seine Wohnung oder sein Haus mit Dreikönigswasser und duftendem Weihrauch segnen, heißt es abschließend in der Mitteilung. (AZ)