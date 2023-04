Der Vesperbilder Hochaltar und seine besondere Botschaft zu Ostern

Bei der umfassenden Renovierung der bekannten Wallfahrtskirche Maria Vesperbild gibt es einen weiteren wichtigen Fortschritt.

Rechtzeitig vor Ostern wurde das Gerüst am Maria Vesperbilder Hochaltar entfernt, sodass man nun den vollendeten Altar-Hintergrund mit den marmorierten Pilastern, dem Baldachin, den Strahlenkranz ums Ostfenster und den zahlreichen Putten bewundern kann.

Dem Tabernakelaltar mit dem Gnadenbild fehlte der für Barockkirchen typische Aufbau im Hintergrund. Daher gab es schon in der Zeit des früheren Wallfahrtsdirektors Prälat Dr. Wilhelm Imkamp Pläne, wie die Leere gefüllt werden könnte.

"Mit der fachkundigen Begleitung von Diözesankonservator Dr. Schmid haben wir eine künstlerisch hochwertige und ausgewogene Lösung verwirklichen können. Der vollendete Altarhintergrund bildet nun einen wunderschönen Rahmen für den Zelebrationsaltar mit dem darüberstehenden Vesperbild", schreibt die Wallfahrtsdirektion in ihrer aktuellen Mitteilung.

Die Vesperbilder Wallfahrtsdirektion freut sich über zahlreiche Spender

Die Kosten in Höhe von rund 170.000 Euro brachten viele Spender auf. "Die einen spendeten einen Engel, wieder andere den Baldachin oder die Strahlen am Ostfenster", heißt es weiter in der Mitteilung. "Das strahlende Ostfenster weist auf das wahre Licht Jesus Christus hin, der auferstanden ist, als im Osten die Sonne aufging", so die Wallfahrtsdirektion abschließend. (AZ)

