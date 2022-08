Maria Vesperbild

An diesem Wallfahrtsort kann sich der umstrittene Kardinal Woelki feiern lassen

In Maria Vesperbild wurde der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wohlwollend aufgenommen. Rechts Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart.

Plus Maria Vesperbild ist zum Mythos für Menschen geworden, die "Modernismus" in der katholischen Kirche ablehnen. Sichtbar werden hier auch die Gräben innerhalb der Kirche.

Von Peter Bauer

Es war eine Art "Heimspiel" für den Kölner Kardinal Woelki. Zuhause ist er schwer unter Druck geraten, im Wallfahrtsort Maria Vesperbild (Kreis Günzburg) gab es während seines Aufenthaltes am Himmelfahrtstag Beifall. Die Liste der berühmten Geistlichen, die in Vesperbild waren, ist lang: unter anderem Woelkis Vorgänger Meisner und immer wieder Georg Gänswein, der Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Sie alle stehen dem sogenannten "Modernismus" in der Kirche skeptisch gegenüber.

