Maria Vesperbild

vor 48 Min.

Er verkörpert Tradition und Treue in Maria Vesperbild

Plus Wie Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart sein 40-jähriges Priesterjubiläum in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild feierte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Ein nostalgischer und bewegender Augenblick muss es für Monsignore Erwin Reichart gewesen sein. Vor dem Dank- und Festgottesdienst zu seinem 40-jährigen Priesterjubiläum stellte er sich am Eingang der Wallfahrtsdirektion zwischen seine Primizbräute von 1983. Die Nachbarskinder gesellten sich mit Krone und Primizkerze dazu. Die Konstellation sollte dem Foto von seiner Primiz am 10. Juli 1983 in Kleinweiler ähnlich sein.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

