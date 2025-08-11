Im Jubiläumsjahr von Maria Vesperbild kommen Bischof und Innenminister zur Lichterprozession

Kaum eine Woche in diesem Jahr, in welcher der Wallfahrtsort Maria Vesperbild nicht in aller Munde gewesen wäre. Doch dabei ging es weniger um die Marienverehrung in der zweitgrößten Wallfahrtsstätte Süddeutschlands als um den Umstand, dass ein Unternehmen sich für den Bau von Windrädern in der Nähe interessiert hatte. Heftiger Widerstand formierte sich, und auch Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger stellte sich bei einer Andacht und einem Mahnfeuer demonstrativ auf die Seite der Protestierenden. Inzwischen ist der Wallfahrtsort näher an die Liste der schützenswerten Kulturdenkmale Bayerns gerückt und könnte damit geplante Windräder tatsächlich weiter von sich weg schieben. Vielleicht ist auch das ein Anlass für das ein oder andere Dankgebet, wenn am Freitag, 15. August, die Feier des Glaubens wieder im Mittelpunkt stehen wird. Denn dann feiert Maria Vesperbild mit dem Hochfest der Gottesmutter Maria, seinen Höhepunkt im Jahr. Zum Gottesdienst unter freiem Himmel und der traditionellen Lichterprozession am Hochfest Mariä Himmelfahrt haben sich prominente Gäste angesagt.

Im Wirbel um die Windräder ging das Jubiläum, das Maria Vesperbild dieses Jahr begeht, fast ein wenig unter: Seit nunmehr 375 Jahren nämlich wird in dem Ort bei Ziemetshausen die Gottesmutter in der Wallfahrt verehrt. Um 1650 stellte der Pfleger der Herrschaft Seifriedsberg in einer Feldkapelle auf dem Weg von Ziemetshausen nach Langenneufnach ein Vesperbild auf, die regen Zuspruch fand. Da sie als Wallfahrtsort genutzt wurde, wurde die Kapelle im Jahr 1673 durch einen größeren Kapellenbau ersetzt. Die erste Wallfahrtskirche entstand im Jahr 1725, sie war jedoch so filigran, dass sie schon nach 29 Jahren als baufällig befunden wurde. Nach den Plänen des heimischen Baumeisters Johann Georg Hitzelberger wurde dann bis 1756 die heutige Wallfahrtskirche errichtet.

Maria Vesperbild feiert 375 Jahre Wallfahrt mit Bischof Meier und festlicher Lichterprozession

Und die ist ein wahrer Besuchermagnet. Jedes Jahr kommen über 400.000 christliche Pilger und interessierte Kirchenbesucher hierher, um das Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes zu besuchen. Neben der Wallfahrtskirche ist dabei die Fatima-Grotte im nahen Wald der Anziehungspunkt. Dabei ist diese deutlich jünger als die Wallfahrt, entstanden ist sie vor gut 60 Jahren. Unzählige Votivtäfelchen, Kerzen, Rosenkränze und Bilder zeugen davon, dass Gläubige weit über die Region hinaus hier um Trost und Hilfe gebeten haben. Ganz besonders rückt die Grotte am 15. August in den Mittelpunkt, wenn das Fest Mariä Himmelfahrt gefeiert wird. Auf der Waldwiese bei der Grotte findet der Gottesdienst statt, danach ziehen Tausende mit Kerzen in den Händen in einer Lichterprozession, begleitet von Musik und Gesang, durch den Wald zur Fatimagrotte. Hier wartet ein riesiger Blumenteppich inmitten eines Lichtermeers.

Der Feiertag „Mariä Himmelfahrt" ist im Wallfahrtsort Maria Vesperbild Jahr für Jahr ein Höhepunkt. Diesmal war der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer zu Gast, der die besondere Bedeutung des Himmelfahrtstages würdigte. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren nach Maria Vesperbild gekommen, viele von ihnen schon am Nachmittag. Einmal mehr eine besondere Attraktion war der kunstvoll gestaltete Blumenteppich in der Fatimagrotte und die abschließende Lichterprozession.

Traditionell kommen zu diesem Hochfest prominente Gäste nach Maria Vesperbild. In diesem Jahr wird der Augsburger Diözesanbischof Bertram Meier dem festlichen Pontifikalamt um 19 Uhr am Freialtar vorstehen. Von ihm wird eine programmatische Predigt zum Glauben der Kirche und des Volkes Gottes im marianischen Kontext erwartet, heißt es aus der Wallfahrtsdirektion. Die Musikkapelle Ziemetshausen begleitet traditionsgemäß das Pontifikalamt und auch die Lichterprozession über den Schlossberg, Tausende Gläubige werden hier erwartet. Auch einen Gruß von Papst Leo XIV. zum Wallfahrtsjubiläum sollen die Teilnehmenden dann miterleben.

Auch wenn es an diesem Abend statt um den Streit um die Windkraft vielmehr um ein beeindruckendes Glaubenszeugnis gehen soll, ist dennoch auch die Politik in Maria Vesperbild vertreten. Unter den Vertreterinnen und Vertretern aus dem öffentlichen Leben, die sich bereits angekündigt haben, ist der bayerische Staatsminister für Inneres, Sport und Integration, Joachim Herrmann. Auch Ziemetshausens Erster Bürgermeister Ralf Wetzel wird dabei sein.